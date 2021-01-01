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Умер экс-директор "Ростсельмаша" Юрий Песков

Умер экс-директор "Ростсельмаша" Юрий Песков

Экс-директор завода "Ростсельмаш" Юрий Песков умер на 85-м году жизни, об этом на своей странице во "ВКонтакте" сообщил губернатор Ростовской области Василий... РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T16:17

2021-01-01T16:17

2021-01-01T18:18

ростовская область

юрий песков

россия

ростсельмаш

следственный комитет россии (ск рф)

василий голубев

александр бастрыкин

азовский район

ссср

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Экс-директор завода "Ростсельмаш" Юрий Песков умер на 85-м году жизни, об этом на своей странице во "ВКонтакте" сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.Он выразил соболезнования родным и близким."Тяжелая утрата. Именно на таких людях держится наша донская земля и вся Россия", — отметил Голубев.Губернатор также напомнил, что именно под началом Пескова проходили производство самой массовой машины "Нива", комбайнов семейства "Дон", генеральная реконструкция и оснащение современной техникой "Ростсельмаша".Песков начал работать на "Ростсельмаше" в 1962 году. С 1978-го по апрель 1996 года он был генеральным директором предприятия. В 1983-1984 годах он занимал пост заместителя министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР.Песков имеет звание Героя Социалистического Труда, а также награжден двумя орденами Ленина, является лауреатом Государственной премии Российской Федерации, а также — Почетный гражданин Ростовской области.Летом 2020 года стало известно, что на дом экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова было совершено нападение. Погибла его 80-летняя сестра, а сам мужчина попал в больницу с травмой головы. СК завел уголовные дела по статьям "Разбой" и "Убийство". Расследование ограбления взял на контроль руководитель СК Александр Бастрыкин. Позднее стало известно, что в Ростовской области задержали подозреваемых — двух жителей Азовского района Ростовской области, 1992 и 1994 годов рождения, и уроженца Санкт-Петербурга, 1982 года рождения.

ростовская область

россия

азовский район

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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