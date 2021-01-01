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Умер экс-директор "Ростсельмаша" Юрий Песков
Умер экс-директор "Ростсельмаша" Юрий Песков
Экс-директор завода "Ростсельмаш" Юрий Песков умер на 85-м году жизни, об этом на своей странице во "ВКонтакте" сообщил губернатор Ростовской области Василий... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T16:17
2021-01-01T18:18
ростовская область
юрий песков
россия
ростсельмаш
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Экс-директор завода "Ростсельмаш" Юрий Песков умер на 85-м году жизни, об этом на своей странице во "ВКонтакте" сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.Он выразил соболезнования родным и близким."Тяжелая утрата. Именно на таких людях держится наша донская земля и вся Россия", — отметил Голубев.Губернатор также напомнил, что именно под началом Пескова проходили производство самой массовой машины "Нива", комбайнов семейства "Дон", генеральная реконструкция и оснащение современной техникой "Ростсельмаша".Песков начал работать на "Ростсельмаше" в 1962 году. С 1978-го по апрель 1996 года он был генеральным директором предприятия. В 1983-1984 годах он занимал пост заместителя министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР.Песков имеет звание Героя Социалистического Труда, а также награжден двумя орденами Ленина, является лауреатом Государственной премии Российской Федерации, а также — Почетный гражданин Ростовской области.Летом 2020 года стало известно, что на дом экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова было совершено нападение. Погибла его 80-летняя сестра, а сам мужчина попал в больницу с травмой головы. СК завел уголовные дела по статьям "Разбой" и "Убийство". Расследование ограбления взял на контроль руководитель СК Александр Бастрыкин. Позднее стало известно, что в Ростовской области задержали подозреваемых — двух жителей Азовского района Ростовской области, 1992 и 1994 годов рождения, и уроженца Санкт-Петербурга, 1982 года рождения.
ростовская область
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ростовская область, юрий песков, россия, ростсельмаш, следственный комитет россии (ск рф), василий голубев, александр бастрыкин, азовский район, ссср, общество

Умер экс-директор "Ростсельмаша" Юрий Песков

16:17 01.01.2021 (обновлено: 18:18 01.01.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Dmitry Rozhkov / Экс-директор Ростсельмаша Юрий Песков
Экс-директор Ростсельмаша Юрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
CC BY-SA 4.0 / Dmitry Rozhkov /
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Экс-директор завода "Ростсельмаш" Юрий Песков умер на 85-м году жизни, об этом на своей странице во "ВКонтакте" сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Он выразил соболезнования родным и близким.
"Тяжелая утрата. Именно на таких людях держится наша донская земля и вся Россия", — отметил Голубев.
Губернатор также напомнил, что именно под началом Пескова проходили производство самой массовой машины "Нива", комбайнов семейства "Дон", генеральная реконструкция и оснащение современной техникой "Ростсельмаша".
Песков начал работать на "Ростсельмаше" в 1962 году. С 1978-го по апрель 1996 года он был генеральным директором предприятия. В 1983-1984 годах он занимал пост заместителя министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР.
Песков имеет звание Героя Социалистического Труда, а также награжден двумя орденами Ленина, является лауреатом Государственной премии Российской Федерации, а также — Почетный гражданин Ростовской области.
Летом 2020 года стало известно, что на дом экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова было совершено нападение. Погибла его 80-летняя сестра, а сам мужчина попал в больницу с травмой головы. СК завел уголовные дела по статьям "Разбой" и "Убийство". Расследование ограбления взял на контроль руководитель СК Александр Бастрыкин. Позднее стало известно, что в Ростовской области задержали подозреваемых — двух жителей Азовского района Ростовской области, 1992 и 1994 годов рождения, и уроженца Санкт-Петербурга, 1982 года рождения.
 
Ростовская областьЮрий ПесковРоссияРостсельмашСледственный комитет России (СК РФ)Василий ГолубевАлександр БастрыкинАзовский районСССРОбщество
 
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