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В Москве задержали или отменили около 25 рейсов
В Москве задержали или отменили около 25 рейсов
В московских аэропортах задержали или отменили порядка 25 рейсов, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания". РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T11:47
2021-01-01T13:03
домодедово (аэропорт)
москва
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В московских аэропортах задержали или отменили порядка 25 рейсов, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".К 11:35 мск во "Внуково" задержали три рейса и еще три отменили, в Домодедово задержали 11, а отменили два, а в Шереметьево задержан один рейс и отменены четыре.Накануне в Москве прошел ледяной дождь, из-за чего аэропортам пришлось изменить расписание. В Домодедово временно ограничили полеты, так как на взлетно-посадочной полосе образовалась наледь. ВПП потребовалось чаще чистить и обрабатывать реагентами. К вечеру аэропорт возобновил работу в штатном режиме.В первый день года в городе сохранится гололедица, предупредил столичный департамент транспорта.
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домодедово (аэропорт), москва, шереметьево (аэропорт)

В Москве задержали или отменили около 25 рейсов

11:47 01.01.2021 (обновлено: 13:03 01.01.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет на рулежной дорожке в аэропорту Домодедово
Самолет на рулежной дорожке в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В московских аэропортах задержали или отменили порядка 25 рейсов, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".
К 11:35 мск во "Внуково" задержали три рейса и еще три отменили, в Домодедово задержали 11, а отменили два, а в Шереметьево задержан один рейс и отменены четыре.
Накануне в Москве прошел ледяной дождь, из-за чего аэропортам пришлось изменить расписание. В Домодедово временно ограничили полеты, так как на взлетно-посадочной полосе образовалась наледь. ВПП потребовалось чаще чистить и обрабатывать реагентами. К вечеру аэропорт возобновил работу в штатном режиме.
В первый день года в городе сохранится гололедица, предупредил столичный департамент транспорта.
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот заходит на посадку в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
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В Шереметьево экстренно сел самолет из Симферополя
 
Домодедово (аэропорт)МоскваШереметьево (аэропорт)
 
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