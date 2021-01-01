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В Москве задержали или отменили около 25 рейсов
В Москве задержали или отменили около 25 рейсов
В московских аэропортах задержали или отменили порядка 25 рейсов, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания". РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T11:47
2021-01-01T11:47
2021-01-01T13:03
домодедово (аэропорт)
москва
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В московских аэропортах задержали или отменили порядка 25 рейсов, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".К 11:35 мск во "Внуково" задержали три рейса и еще три отменили, в Домодедово задержали 11, а отменили два, а в Шереметьево задержан один рейс и отменены четыре.Накануне в Москве прошел ледяной дождь, из-за чего аэропортам пришлось изменить расписание. В Домодедово временно ограничили полеты, так как на взлетно-посадочной полосе образовалась наледь. ВПП потребовалось чаще чистить и обрабатывать реагентами. К вечеру аэропорт возобновил работу в штатном режиме.В первый день года в городе сохранится гололедица, предупредил столичный департамент транспорта.
https://ria.ru/20201230/samolet-1591598933.html
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домодедово (аэропорт), москва, шереметьево (аэропорт)