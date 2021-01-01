https://ria.ru/20210101/reys-1591755055.html

В Москве задержали или отменили около 25 рейсов

В Москве задержали или отменили около 25 рейсов

В московских аэропортах задержали или отменили порядка 25 рейсов, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания". РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T11:47

2021-01-01T11:47

2021-01-01T13:03

домодедово (аэропорт)

москва

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В московских аэропортах задержали или отменили порядка 25 рейсов, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".К 11:35 мск во "Внуково" задержали три рейса и еще три отменили, в Домодедово задержали 11, а отменили два, а в Шереметьево задержан один рейс и отменены четыре.Накануне в Москве прошел ледяной дождь, из-за чего аэропортам пришлось изменить расписание. В Домодедово временно ограничили полеты, так как на взлетно-посадочной полосе образовалась наледь. ВПП потребовалось чаще чистить и обрабатывать реагентами. К вечеру аэропорт возобновил работу в штатном режиме.В первый день года в городе сохранится гололедица, предупредил столичный департамент транспорта.

https://ria.ru/20201230/samolet-1591598933.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

домодедово (аэропорт), москва, шереметьево (аэропорт)