Умер британский рэпер MF Doom

"Мой великий муж, отец, учитель, ученик, деловой партнер, любовник и друг, лучше которого я не могла бы найти. Спасибо тебе за все, что ты показал и дал мне, за все, чему научил меня, наших детей и нашу семью <…> Мой мир не будет прежним без тебя", — написала Джасмин в Instagram.