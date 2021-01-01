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Умер британский рэпер MF Doom
Умер британский рэпер MF Doom
Британский рэпер MF Doom (настоящее имя Дэниэл Думилей), известный постоянным ношением маски, скончался в возрасте 49 лет, сообщила его супруга. РИА Новости, 01.01.2021
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Британский рэпер MF Doom (настоящее имя Дэниэл Думилей), известный постоянным ношением маски, скончался в возрасте 49 лет, сообщила его супруга.Музыкант умер еще в конце октября, но его жена Джасмин рассказала об этом только два месяца спустя.В конце письма она поставила дату — 31 октября 2020 года.Представитель рэпера Ричи Эбботт подтвердил изданию Rolling Stone, что тот действительно умер в конце октября. Причины смерти не сообщаются. У MF Doom остались пятеро детей.
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Умер британский рэпер MF Doom

02:12 01.01.2021 (обновлено: 13:16 01.01.2021)
 
© AFP 2020 / Peter KramerБританский рэпер MF Doom, известный постоянным ношением маски
Британский рэпер MF Doom, известный постоянным ношением маски - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© AFP 2020 / Peter Kramer
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Британский рэпер MF Doom (настоящее имя Дэниэл Думилей), известный постоянным ношением маски, скончался в возрасте 49 лет, сообщила его супруга.
Музыкант умер еще в конце октября, но его жена Джасмин рассказала об этом только два месяца спустя.

"Мой великий муж, отец, учитель, ученик, деловой партнер, любовник и друг, лучше которого я не могла бы найти. Спасибо тебе за все, что ты показал и дал мне, за все, чему научил меня, наших детей и нашу семью <…> Мой мир не будет прежним без тебя", — написала Джасмин в Instagram.

В конце письма она поставила дату — 31 октября 2020 года.
Представитель рэпера Ричи Эбботт подтвердил изданию Rolling Stone, что тот действительно умер в конце октября. Причины смерти не сообщаются. У MF Doom остались пятеро детей.
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