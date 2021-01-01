https://ria.ru/20210101/reper-1591743240.html
Умер британский рэпер MF Doom
Умер британский рэпер MF Doom
Британский рэпер MF Doom (настоящее имя Дэниэл Думилей), известный постоянным ношением маски, скончался в возрасте 49 лет, сообщила его супруга. РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T02:12
2021-01-01T02:12
2021-01-01T13:16
великобритания
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/01/1591743363_0:356:2048:1508_1920x0_80_0_0_7187059a7c60e4b23a7cadd14548745b.jpg
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Британский рэпер MF Doom (настоящее имя Дэниэл Думилей), известный постоянным ношением маски, скончался в возрасте 49 лет, сообщила его супруга.Музыкант умер еще в конце октября, но его жена Джасмин рассказала об этом только два месяца спустя.В конце письма она поставила дату — 31 октября 2020 года.Представитель рэпера Ричи Эбботт подтвердил изданию Rolling Stone, что тот действительно умер в конце октября. Причины смерти не сообщаются. У MF Doom остались пятеро детей.
https://ria.ru/20201231/pianist-1591708344.html
великобритания
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/01/1591743363_0:164:2048:1700_1920x0_80_0_0_e78d6289e13ea5dd5494ff9af8cb881e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, москва
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Британский рэпер MF Doom (настоящее имя Дэниэл Думилей), известный постоянным ношением маски, скончался в возрасте 49 лет, сообщила его супруга.
Музыкант умер еще в конце октября, но его жена Джасмин рассказала об этом только два месяца спустя.
"Мой великий муж, отец, учитель, ученик, деловой партнер, любовник и друг, лучше которого я не могла бы найти. Спасибо тебе за все, что ты показал и дал мне, за все, чему научил меня, наших детей и нашу семью <…> Мой мир не будет прежним без тебя", — написала Джасмин в Instagram.
В конце письма она поставила дату — 31 октября 2020 года.
Представитель рэпера Ричи Эбботт подтвердил изданию Rolling Stone
, что тот действительно умер в конце октября. Причины смерти не сообщаются. У MF Doom остались пятеро детей.