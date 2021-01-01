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В России АЭС побили рекорд выработки электроэнергии времен СССР
В России АЭС побили рекорд выработки электроэнергии времен СССР
Российские атомные электростанции за 2020 год выработали свыше 215 миллиардов киловатт-часов электроэнергии и превысили тем самым рекорд еще советских времен... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T12:03
2021-01-01T12:03
2021-01-01T13:08
ленинградская аэс
росэнергоатом
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
ссср
экономика
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Российские атомные электростанции за 2020 год выработали свыше 215 миллиардов киловатт-часов электроэнергии и превысили тем самым рекорд еще советских времен. Об этом сообщил оператор АЭС концерн "Росэнергоатом" (входит в госкорпорацию "Росатом").Совокупный объем атомной генерации в России в минувшем году превысил 215,746 миллиарда киловатт-часов. Баланс ФАС выполнен на 103,92 процента при плановом показателе 207,614 миллиарда киловатт-часов. "Таким образом, российские АЭС не только побили советский рекорд, но и более чем на семь миллиардов киловатт-часов превысили свое собственное достижение 2019 года (208,7 миллиарда киловатт-часов)", — подчеркивается в сообщении.Среди основных факторов, обеспечивших новый рекорд, "Росэнергоатом" назвал сокращение на 130,5 дня продолжительности ремонтных кампаний на энергоблоках — это дало возможность получить дополнительно 2,4 миллиарда киловатт-часов. Причем в условиях пандемии коронавируса удалось обеспечить бесперебойную работу энергоблоков, отмечает концерн.В 1988 году, на пике развития атомной энергетики, в Советском Союзе действовали 47 атомных энергоблоков. Сейчас их в России 37. В наступившем году планируется ввести в промышленную эксплуатацию шестой энергоблок Ленинградской АЭС (по другой классификации — второй блок ЛАЭС-2) с реактором ВВЭР-1200.Максимальную выработку среди АЭС обеспечили Ростовская (свыше 32,8 миллиарда киловатт-часов), Балаковская (более 30,6 миллиарда киловатт-часов) и Калининская (порядка 28,4 миллиарда киловатт-часов).Сейчас доля атомной генерации в общем объеме выработки электроэнергии в России составляет примерно 19 процентов.
https://ria.ru/20201201/yagtu-1586983538.html
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ленинградская аэс, росэнергоатом, федеральная антимонопольная служба (фас россии), ссср, экономика
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости.
Российские атомные электростанции за 2020 год выработали свыше 215 миллиардов киловатт-часов электроэнергии и превысили тем самым рекорд еще советских времен. Об этом сообщил оператор АЭС концерн "Росэнергоатом
" (входит в госкорпорацию "Росатом
").
"Мы завершили 2020 год абсолютным рекордом за всю историю существования российской атомной энергетики, достигнутым лишь во времена Советского Союза в 1988 году, когда все атомные станции выработали 215,669 миллиарда киловатт-часов (с учетом АЭС Украины, Литвы и Армении)", — заявил генеральный директор концерна Андрей Петров.
Совокупный объем атомной генерации в России в минувшем году превысил 215,746 миллиарда киловатт-часов. Баланс ФАС
выполнен на 103,92 процента при плановом показателе 207,614 миллиарда киловатт-часов.
"Таким образом, российские АЭС не только побили советский рекорд, но и более чем на семь миллиардов киловатт-часов превысили свое собственное достижение 2019 года (208,7 миллиарда киловатт-часов)", — подчеркивается в сообщении.
Среди основных факторов, обеспечивших новый рекорд, "Росэнергоатом" назвал сокращение на 130,5 дня продолжительности ремонтных кампаний на энергоблоках — это дало возможность получить дополнительно 2,4 миллиарда киловатт-часов. Причем в условиях пандемии коронавируса удалось обеспечить бесперебойную работу энергоблоков, отмечает концерн.
В 1988 году, на пике развития атомной энергетики, в Советском Союзе действовали 47 атомных энергоблоков. Сейчас их в России 37. В наступившем году планируется ввести в промышленную эксплуатацию шестой энергоблок Ленинградской АЭС
(по другой классификации — второй блок ЛАЭС-2) с реактором ВВЭР-1200.
Максимальную выработку среди АЭС обеспечили Ростовская (свыше 32,8 миллиарда киловатт-часов), Балаковская (более 30,6 миллиарда киловатт-часов) и Калининская (порядка 28,4 миллиарда киловатт-часов).
Сейчас доля атомной генерации в общем объеме выработки электроэнергии в России составляет примерно 19 процентов.