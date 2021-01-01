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В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за 2020 год
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за 2020 год
В минувшем году военные обнаружили примерно 2,9 тысячи боевых и 1,1 тысячи разведывательных воздушных судов, приближавшихся к российским границам, сообщили в... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T06:18
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россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
москва
безопасность
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В минувшем году военные обнаружили примерно 2,9 тысячи боевых и 1,1 тысячи разведывательных воздушных судов, приближавшихся к российским границам, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.Всего за год подразделения радиотехнических войск ВКС обнаружили и сопроводили свыше миллиона иностранных самолетов. Ежедневно боевое дежурство несут более шести тысяч военнослужащих подразделений радиотехнических войск. Они участвуют в проверках дежурных сил с помощью контрольных целей, отрабатывают действия при обнаружении условных самолетов — нарушителей госграницы и воздушного пространства. "Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, в 2020 году в радиотехнических войсках проведено более 100 тактических учений и тактико-специальных занятий с радиотехническими подразделениями и частями Воздушно-космических сил", — добавили в Минобороны.Примерно треть таких учений проходили на полигонах Ашулук, Телемба и Пембой.
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), москва, безопасность

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за 2020 год

06:18 01.01.2021 (обновлено: 09:59 01.01.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкИспытания зенитной управляемой ракеты 9М333 для зенитного ракетного комплекса "Стрела-10М" на Донгузском полигоне в Оренбургской области. Кадр видео
Испытания зенитной управляемой ракеты 9М333 для зенитного ракетного комплекса Стрела-10М на Донгузском полигоне в Оренбургской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба концерна "Калашников"
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В минувшем году военные обнаружили примерно 2,9 тысячи боевых и 1,1 тысячи разведывательных воздушных судов, приближавшихся к российским границам, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Всего за год подразделения радиотехнических войск ВКС обнаружили и сопроводили свыше миллиона иностранных самолетов. Ежедневно боевое дежурство несут более шести тысяч военнослужащих подразделений радиотехнических войск. Они участвуют в проверках дежурных сил с помощью контрольных целей, отрабатывают действия при обнаружении условных самолетов — нарушителей госграницы и воздушного пространства.
"Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, в 2020 году в радиотехнических войсках проведено более 100 тактических учений и тактико-специальных занятий с радиотехническими подразделениями и частями Воздушно-космических сил", — добавили в Минобороны.
Примерно треть таких учений проходили на полигонах Ашулук, Телемба и Пембой.
Министерство обороны России - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
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Минобороны ответило на призыв Германии говорить с Россией с позиции силы
 
РоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)МоскваБезопасность
 
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