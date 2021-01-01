https://ria.ru/20210101/razvedka-1591745780.html

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за 2020 год

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за 2020 год

В минувшем году военные обнаружили примерно 2,9 тысячи боевых и 1,1 тысячи разведывательных воздушных судов, приближавшихся к российским границам, сообщили в... РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T06:18

2021-01-01T06:18

2021-01-01T09:59

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

москва

безопасность

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В минувшем году военные обнаружили примерно 2,9 тысячи боевых и 1,1 тысячи разведывательных воздушных судов, приближавшихся к российским границам, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.Всего за год подразделения радиотехнических войск ВКС обнаружили и сопроводили свыше миллиона иностранных самолетов. Ежедневно боевое дежурство несут более шести тысяч военнослужащих подразделений радиотехнических войск. Они участвуют в проверках дежурных сил с помощью контрольных целей, отрабатывают действия при обнаружении условных самолетов — нарушителей госграницы и воздушного пространства. "Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, в 2020 году в радиотехнических войсках проведено более 100 тактических учений и тактико-специальных занятий с радиотехническими подразделениями и частями Воздушно-космических сил", — добавили в Минобороны.Примерно треть таких учений проходили на полигонах Ашулук, Телемба и Пембой.

https://ria.ru/20201227/minoborony-1591145221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), москва, безопасность