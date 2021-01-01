Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210101/razval-1591773411.html
Сатановский предрек Украине развал после слов Зеленского о Крыме
Сатановский предрек Украине развал после слов Зеленского о Крыме
Российский политический эксперт Евгений Сатановский прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского к Крыму и Донбассу "перевести часы назад". РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T16:17
2021-01-01T18:28
россия
донбасс
евгений сатановский
владимир зеленский
республика крым
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583802800_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4e5ad7bd1023e6509940c7e756211449.jpg
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Российский политический эксперт Евгений Сатановский прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского к Крыму и Донбассу "перевести часы назад".Зеленский в своем новогоднем поздравлении призвал жителей этих регионов "быть с Украиной" и "перевести часы назад", намекая на то, что Донбасс и Крым живут по московскому времени и праздник здесь наступает на час раньше."Какие часы?! Куда на них стрелки поворачивать?! Куда Крыму и Донбассу возвращаться?! В какую-такую Украину? Или НА какую Украину, говоря по-русски — на том самом языке, на котором в Крыму и на Донбассе говорит абсолютное большинство населения", — написал Сатановский в Telegram.Он также напомнил, что киевские власти вымарывают из украинской истории все русское — как из имперских, так и из советских времен.Сатановский выразил мнение, что Зеленский не контролирует ситуацию в стране, поскольку ее экономика разорена, обещания нарушены, международные соглашения не выполняются, а у местных бандитов" на Украине есть "личные армии".Он назвал невозможным призыв Зеленского."Только вперед. Куда Крым с Донбассом и ушли. И не исключено, всю прочую Украину они просто немного опередили..." — резюмировал он.
https://ria.ru/20210101/zelenskiy-1591760439.html
https://ria.ru/20210101/krym-1591753024.html
россия
донбасс
республика крым
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583802800_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c7de92a7f399cdcf27a28d1b21c05fcf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, донбасс, евгений сатановский, владимир зеленский, республика крым, украина, в мире

Сатановский предрек Украине развал после слов Зеленского о Крыме

16:17 01.01.2021 (обновлено: 18:28 01.01.2021)
 
© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время совещания в режиме онлайн
Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания в режиме онлайн - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© Фото : Офис Президента Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Российский политический эксперт Евгений Сатановский прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского к Крыму и Донбассу "перевести часы назад".
Зеленский в своем новогоднем поздравлении призвал жителей этих регионов "быть с Украиной" и "перевести часы назад", намекая на то, что Донбасс и Крым живут по московскому времени и праздник здесь наступает на час раньше.
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
Вчера, 13:07
В Крыму удивились, где Зеленский нашел песок в Ялте
"Какие часы?! Куда на них стрелки поворачивать?! Куда Крыму и Донбассу возвращаться?! В какую-такую Украину? Или НА какую Украину, говоря по-русски — на том самом языке, на котором в Крыму и на Донбассе говорит абсолютное большинство населения", — написал Сатановский в Telegram.
Он также напомнил, что киевские власти вымарывают из украинской истории все русское — как из имперских, так и из советских времен.
Сатановский выразил мнение, что Зеленский не контролирует ситуацию в стране, поскольку ее экономика разорена, обещания нарушены, международные соглашения не выполняются, а у местных бандитов" на Украине есть "личные армии".
Он назвал невозможным призыв Зеленского.
"Только вперед. Куда Крым с Донбассом и ушли. И не исключено, всю прочую Украину они просто немного опередили..." — резюмировал он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
Вчера, 10:48
В Крыму на обращение Зеленского ответили цитатой из песни Пугачевой
 
РоссияДонбассЕвгений СатановскийВладимир ЗеленскийРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:10"Не имеет предела": в Китае оценили сотрудничество с Россией
07:10В Хабаровске прекратились несанкционированные митинги в поддержку Фургала
07:02Старейшая жительница Земли отметила 118-й день рождения
06:41Россиян старше 45 лет будут уведомлять о размере пенсии
06:39Эксперт объяснил, почему надо пользоваться разными паролями
06:29Эксперты рассказали, за что задерживают Дедов Морозов в праздники
06:21Исследование показало, куда поедут состоятельные россияне на праздники
06:16В 2020 году запустили более 80 баллистических и космических ракет
06:04В Коми достроят радиолокационную станцию "Воронеж"
05:40Мясников нашел пользу для России от пандемии коронавируса
05:37В Торонто обнаружили очередной таинственный монолит, сообщило СМИ
05:30Врач назвала простой способ победить похмелье
05:17В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,6
04:32Трамп раскритиковал темпы вакцинации от COVID-19 в некоторых штатах
03:59СМИ: Pfizer и BioNTech перенесли сроки вакцинации добровольцев с плацебо
03:24Пушков указал Зеленскому на ошибку в речи о Крыме
03:23Названы самые успешные фильмы в прокате по итогам 2020 года
03:17Источник рассказал о планах России в сфере невоенных космических запусков
03:10Врачи предупредили о риске набрать до десяти килограммом за праздники
02:31Врезавшийся в Театр имени Вахтангова автомобиль попал на видео
Лента новостейМолния