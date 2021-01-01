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Сатановский предрек Украине развал после слов Зеленского о Крыме
Сатановский предрек Украине развал после слов Зеленского о Крыме
Российский политический эксперт Евгений Сатановский прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского к Крыму и Донбассу "перевести часы назад". РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T16:17
2021-01-01T16:17
2021-01-01T18:28
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Российский политический эксперт Евгений Сатановский прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского к Крыму и Донбассу "перевести часы назад".Зеленский в своем новогоднем поздравлении призвал жителей этих регионов "быть с Украиной" и "перевести часы назад", намекая на то, что Донбасс и Крым живут по московскому времени и праздник здесь наступает на час раньше."Какие часы?! Куда на них стрелки поворачивать?! Куда Крыму и Донбассу возвращаться?! В какую-такую Украину? Или НА какую Украину, говоря по-русски — на том самом языке, на котором в Крыму и на Донбассе говорит абсолютное большинство населения", — написал Сатановский в Telegram.Он также напомнил, что киевские власти вымарывают из украинской истории все русское — как из имперских, так и из советских времен.Сатановский выразил мнение, что Зеленский не контролирует ситуацию в стране, поскольку ее экономика разорена, обещания нарушены, международные соглашения не выполняются, а у местных бандитов" на Украине есть "личные армии".Он назвал невозможным призыв Зеленского."Только вперед. Куда Крым с Донбассом и ушли. И не исключено, всю прочую Украину они просто немного опередили..." — резюмировал он.
https://ria.ru/20210101/zelenskiy-1591760439.html
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россия, донбасс, евгений сатановский, владимир зеленский, республика крым, украина, в мире
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости.
Российский политический эксперт Евгений Сатановский
прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского
к Крыму и Донбассу
"перевести часы назад".
Зеленский в своем новогоднем поздравлении призвал жителей этих регионов "быть с Украиной" и "перевести часы назад", намекая на то, что Донбасс и Крым живут по московскому времени и праздник здесь наступает на час раньше.
"Какие часы?! Куда на них стрелки поворачивать?! Куда Крыму и Донбассу возвращаться?! В какую-такую Украину? Или НА какую Украину, говоря по-русски — на том самом языке, на котором в Крыму и на Донбассе говорит абсолютное большинство населения", — написал Сатановский в Telegram.
Он также напомнил, что киевские власти вымарывают из украинской истории все русское — как из имперских, так и из советских времен.
Сатановский выразил мнение, что Зеленский не контролирует ситуацию в стране, поскольку ее экономика разорена, обещания нарушены, международные соглашения не выполняются, а у местных бандитов" на Украине есть "личные армии".
Он назвал невозможным призыв Зеленского.
"Только вперед. Куда Крым с Донбассом и ушли. И не исключено, всю прочую Украину они просто немного опередили..." — резюмировал он.