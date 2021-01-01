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Японцы придумали способы "борьбы" с российскими ракетами
Японцы придумали способы "борьбы" с российскими ракетами
Японские читатели отреагировали на статью агентства Kyodo, в которой со ссылкой на источники говорится о якобы утверждении новой программы работ по... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T21:33
2021-01-01T22:27
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япония
сша
вооружение
безопасность
в мире
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Японские читатели отреагировали на статью агентства Kyodo, в которой со ссылкой на источники говорится о якобы утверждении новой программы работ по противодействию российским сверхзвуковым ракетам.Согласно данным издания, мероприятия будут проводиться под эгидой американской кампании по сдерживанию России и Китая.Некоторые предложили в комментариях собственные методы "противодействия" сверхзвуковому оружию."Японии нужно использовать свой технологический потенциал и создавать собственные сверхзвуковые ракеты! Создать хотя бы одну, а объявить о сотнях! Это тоже военная хитрость!" — заявил ryo."Сбить сверхзвуковую ракету почти невозможно. Поэтому нужно использовать высокие японские технологии для создания мощной системы электронных помех", — задумался hkd."Войн следует избегать. Но сидеть сложа руки в ожидании гибели тоже нельзя!" — порассуждал sky."Ну, вот и настало время, когда Японии стало нужно обладание ядерным оружием как одним из важных инструментов сдерживания противника", — написал lin."Нечего Японии и Америке зря тратить время и деньги на разработку систем защиты от сверхзвукового оружия русских и китайцев. Лучше создать превосходящие его образцы", — убежден kaz."А вы уверены, что Япония в состоянии создать свое сверхзвуковое оружие?" — поинтересовался yaa.Так или иначе, источники агентства отметили, что в данный момент борьба с российским и китайским сверхзвуковым оружием практически бессмысленна. По словам одного из них, новейшие американские ракеты сейчас не могут в полной мере справиться с подобными видами вооружений.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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РИА Новости
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россия, китай, япония, сша, вооружение, безопасность, в мире

Японцы придумали способы "борьбы" с российскими ракетами

21:33 01.01.2021 (обновлено: 22:27 01.01.2021)
 
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов / Перейти в фотобанкПуск сверхзвуковой противокорабельной ракеты
Пуск сверхзвуковой противокорабельной ракеты - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Японские читатели отреагировали на статью агентства Kyodo, в которой со ссылкой на источники говорится о якобы утверждении новой программы работ по противодействию российским сверхзвуковым ракетам.
Согласно данным издания, мероприятия будут проводиться под эгидой американской кампании по сдерживанию России и Китая.
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Военный эксперт рассказал, как российские ракеты могут преодолеть ПРО США
Некоторые предложили в комментариях собственные методы "противодействия" сверхзвуковому оружию.
"Японии нужно использовать свой технологический потенциал и создавать собственные сверхзвуковые ракеты! Создать хотя бы одну, а объявить о сотнях! Это тоже военная хитрость!" — заявил ryo.
"Сбить сверхзвуковую ракету почти невозможно. Поэтому нужно использовать высокие японские технологии для создания мощной системы электронных помех", — задумался hkd.
"Войн следует избегать. Но сидеть сложа руки в ожидании гибели тоже нельзя!" — порассуждал sky.
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Вслед за Россией или своим путем: зачем США раздувают оружейную истериюЗападные, и, прежде всего, американские СМИ бурно обсуждают возможности новейшего российского оружия. И пугают публику тем, что от него невозможно защититься. За этими паническими настроениями зачастую просто стоят большие деньги.
"Ну, вот и настало время, когда Японии стало нужно обладание ядерным оружием как одним из важных инструментов сдерживания противника", — написал lin.
"Нечего Японии и Америке зря тратить время и деньги на разработку систем защиты от сверхзвукового оружия русских и китайцев. Лучше создать превосходящие его образцы", — убежден kaz.
"А вы уверены, что Япония в состоянии создать свое сверхзвуковое оружие?" — поинтересовался yaa.
Так или иначе, источники агентства отметили, что в данный момент борьба с российским и китайским сверхзвуковым оружием практически бессмысленна. По словам одного из них, новейшие американские ракеты сейчас не могут в полной мере справиться с подобными видами вооружений.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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