https://ria.ru/20210101/rakety-1591786567.html

Японцы придумали способы "борьбы" с российскими ракетами

Японцы придумали способы "борьбы" с российскими ракетами

Японские читатели отреагировали на статью агентства Kyodo, в которой со ссылкой на источники говорится о якобы утверждении новой программы работ по... РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T21:33

2021-01-01T21:33

2021-01-01T22:27

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Японские читатели отреагировали на статью агентства Kyodo, в которой со ссылкой на источники говорится о якобы утверждении новой программы работ по противодействию российским сверхзвуковым ракетам.Согласно данным издания, мероприятия будут проводиться под эгидой американской кампании по сдерживанию России и Китая.Некоторые предложили в комментариях собственные методы "противодействия" сверхзвуковому оружию."Японии нужно использовать свой технологический потенциал и создавать собственные сверхзвуковые ракеты! Создать хотя бы одну, а объявить о сотнях! Это тоже военная хитрость!" — заявил ryo."Сбить сверхзвуковую ракету почти невозможно. Поэтому нужно использовать высокие японские технологии для создания мощной системы электронных помех", — задумался hkd."Войн следует избегать. Но сидеть сложа руки в ожидании гибели тоже нельзя!" — порассуждал sky."Ну, вот и настало время, когда Японии стало нужно обладание ядерным оружием как одним из важных инструментов сдерживания противника", — написал lin."Нечего Японии и Америке зря тратить время и деньги на разработку систем защиты от сверхзвукового оружия русских и китайцев. Лучше создать превосходящие его образцы", — убежден kaz."А вы уверены, что Япония в состоянии создать свое сверхзвуковое оружие?" — поинтересовался yaa.Так или иначе, источники агентства отметили, что в данный момент борьба с российским и китайским сверхзвуковым оружием практически бессмысленна. По словам одного из них, новейшие американские ракеты сейчас не могут в полной мере справиться с подобными видами вооружений.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20201217/avangard-1589767110.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200805/1575422965.html

https://ria.ru/20201228/tomagavki-1590977911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, китай, япония, сша, вооружение, безопасность, в мире