https://ria.ru/20210101/professii-1591741886.html

Сократился список запрещенных для женщин профессий

Сократился список запрещенных для женщин профессий

Приказ Минтруда РФ об утверждении перечня работ, на которых ограничивается применение труда женщин, вступает в силу с 1 января. РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T00:50

2021-01-01T00:50

2021-01-01T00:57

россия

авто

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

москва

общество

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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Приказ Минтруда РФ об утверждении перечня работ, на которых ограничивается применение труда женщин, вступает в силу с 1 января.Он содержит 100 позиций, в то время как в предыдущей версии документа их было 456.Как поясняли в министерстве, наибольший интерес у женщин вызывают профессии в морском и речном судоходстве, автомобильном и железнодорожном транспорте, в гражданской авиации и сельском хозяйстве.Приказ снял ограничения на такие профессии и виды работ, как член палубной команды судна, например, боцман, шкипер, матрос, за исключением работ в машинном отделении. Также женщины смогут работать машинистами электропоездов, скоростных и высокоскоростных поездов, выполнять верхолазные работы на высоте свыше 10 метров.Ограничения также сняты с работы водителями большегрузных автомобилей и сельскохозяйственной спецтехники, таких как грузовик с прицепом, трактор, самосвал, КамАЗ. Исключение составляет работа машиниста строительной техники.При этом при создании безопасных условий труда работодатель может применять труд женщин без ограничений.

https://ria.ru/20201123/rabota-1585847101.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, авто, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), москва, общество