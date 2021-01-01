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Сократился список запрещенных для женщин профессий
Сократился список запрещенных для женщин профессий
Приказ Минтруда РФ об утверждении перечня работ, на которых ограничивается применение труда женщин, вступает в силу с 1 января. РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T00:50
2021-01-01T00:50
2021-01-01T00:57
россия
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москва
общество
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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Приказ Минтруда РФ об утверждении перечня работ, на которых ограничивается применение труда женщин, вступает в силу с 1 января.Он содержит 100 позиций, в то время как в предыдущей версии документа их было 456.Как поясняли в министерстве, наибольший интерес у женщин вызывают профессии в морском и речном судоходстве, автомобильном и железнодорожном транспорте, в гражданской авиации и сельском хозяйстве.Приказ снял ограничения на такие профессии и виды работ, как член палубной команды судна, например, боцман, шкипер, матрос, за исключением работ в машинном отделении. Также женщины смогут работать машинистами электропоездов, скоростных и высокоскоростных поездов, выполнять верхолазные работы на высоте свыше 10 метров.Ограничения также сняты с работы водителями большегрузных автомобилей и сельскохозяйственной спецтехники, таких как грузовик с прицепом, трактор, самосвал, КамАЗ. Исключение составляет работа машиниста строительной техники.При этом при создании безопасных условий труда работодатель может применять труд женщин без ограничений.
https://ria.ru/20201123/rabota-1585847101.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, авто, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), москва, общество
МОСКВА, 1 янв – РИА Новости.
Приказ Минтруда РФ
об утверждении перечня работ, на которых ограничивается применение труда женщин, вступает в силу с 1 января.
Он содержит 100 позиций, в то время как в предыдущей версии документа их было 456.
Как поясняли в министерстве, наибольший интерес у женщин вызывают профессии в морском и речном судоходстве, автомобильном и железнодорожном транспорте, в гражданской авиации и сельском хозяйстве.
Приказ снял ограничения на такие профессии и виды работ, как член палубной команды судна, например, боцман, шкипер, матрос, за исключением работ в машинном отделении. Также женщины смогут работать машинистами электропоездов, скоростных и высокоскоростных поездов, выполнять верхолазные работы на высоте свыше 10 метров.
Ограничения также сняты с работы водителями большегрузных автомобилей и сельскохозяйственной спецтехники, таких как грузовик с прицепом, трактор, самосвал, КамАЗ. Исключение составляет работа машиниста строительной техники.
При этом при создании безопасных условий труда работодатель может применять труд женщин без ограничений.