https://ria.ru/20210101/prichal-1591772261.html

В России запретили прыжки с причалов

В России запретили прыжки с причалов

Единые правила пользования базами для стоянок маломерных судов на территории России вступают в силу с 1 января 2021 года, согласно ним на акватории стоянки... РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T16:04

2021-01-01T16:04

2021-01-01T16:04

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Единые правила пользования базами для стоянок маломерных судов на территории России вступают в силу с 1 января 2021 года, согласно ним на акватории стоянки запрещается прыгать в воду с судов и причалов."На акватории базы-стоянки запрещается... прыгать в воду с судов и причальных сооружений, купаться вне отведенных для этого мест; создавать при движении судна волнение, которое может вызвать повреждение других судов, плавучих средств, гидротехнических и причальных сооружений", - говорится в приказе МЧС России "Об утверждении правил пользования базами (сооружениями) для стоянок маломерных судов в Российской Федерации". Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.Отмечается, что под базой (сооружением) для стоянок маломерных судов понимается комплекс инженерных сооружений, предназначенных для стоянки и обслуживания маломерных судов. Учет баз-стоянок и надзор за ними осуществляется территориальными органами Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), входящими в состав территориальных органов МЧС России.Кроме того, на базах-стоянках при размещении более 20 моторных маломерных судов должны быть места для заправки судов топливом, а также оборудование по локализации аварийных разливов нефтепродуктов на закрепленной акватории - например, боновые заграждения.

https://ria.ru/20210101/suda-1591770559.html

https://ria.ru/20210101/plyazh-1591763066.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество