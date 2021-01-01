https://ria.ru/20210101/prichal-1591772261.html
В России запретили прыжки с причалов
В России запретили прыжки с причалов
Единые правила пользования базами для стоянок маломерных судов на территории России вступают в силу с 1 января 2021 года, согласно ним на акватории стоянки... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T16:04
2021-01-01T16:04
2021-01-01T16:04
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Единые правила пользования базами для стоянок маломерных судов на территории России вступают в силу с 1 января 2021 года, согласно ним на акватории стоянки запрещается прыгать в воду с судов и причалов."На акватории базы-стоянки запрещается... прыгать в воду с судов и причальных сооружений, купаться вне отведенных для этого мест; создавать при движении судна волнение, которое может вызвать повреждение других судов, плавучих средств, гидротехнических и причальных сооружений", - говорится в приказе МЧС России "Об утверждении правил пользования базами (сооружениями) для стоянок маломерных судов в Российской Федерации". Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.Отмечается, что под базой (сооружением) для стоянок маломерных судов понимается комплекс инженерных сооружений, предназначенных для стоянки и обслуживания маломерных судов. Учет баз-стоянок и надзор за ними осуществляется территориальными органами Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), входящими в состав территориальных органов МЧС России.Кроме того, на базах-стоянках при размещении более 20 моторных маломерных судов должны быть места для заправки судов топливом, а также оборудование по локализации аварийных разливов нефтепродуктов на закрепленной акватории - например, боновые заграждения.
https://ria.ru/20210101/suda-1591770559.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Единые правила пользования базами для стоянок маломерных судов на территории России вступают в силу с 1 января 2021 года, согласно ним на акватории стоянки запрещается прыгать в воду с судов и причалов.
"На акватории базы-стоянки запрещается... прыгать в воду с судов и причальных сооружений, купаться вне отведенных для этого мест; создавать при движении судна волнение, которое может вызвать повреждение других судов, плавучих средств, гидротехнических и причальных сооружений", - говорится в приказе МЧС
России "Об утверждении правил пользования базами (сооружениями) для стоянок маломерных судов в Российской Федерации". Документ размещен на официальном интернет-портале
правовой информации.
Отмечается, что под базой (сооружением) для стоянок маломерных судов понимается комплекс инженерных сооружений, предназначенных для стоянки и обслуживания маломерных судов. Учет баз-стоянок и надзор за ними осуществляется территориальными органами Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), входящими в состав территориальных органов МЧС России.
"Строительство на территории базы-стоянки служебных помещений, причальных и гидротехнических сооружений, а также дорог и подъездных путей для подъезда пожарных автомашин к местам забора воды, стоянке судов и объектам на берегу должно быть обеспечено на основе проектной документации", - отмечается в приказе.
Кроме того, на базах-стоянках при размещении более 20 моторных маломерных судов должны быть места для заправки судов топливом, а также оборудование по локализации аварийных разливов нефтепродуктов на закрепленной акватории - например, боновые заграждения.