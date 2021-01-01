https://ria.ru/20210101/pozhar-1591777112.html

В Самаре локализовали пожар на заводе

В Самаре локализовали пожар на заводе

Пожар в здании заводоуправления недействующего подшипникового завода в Самаре локализовали на площади 3,5 тысячи квадратных метров, сообщили журналистам в... РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T17:19

2021-01-01T17:19

2021-01-01T17:19

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

самара

происшествия

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САРАТОВ, 1 янв - РИА Новости. Пожар в здании заводоуправления недействующего подшипникового завода в Самаре локализовали на площади 3,5 тысячи квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.Ранее сообщалось, что пожар в здании на территории ОАО "Самарский подшипниковый завод" произошел в пятницу около 8.00 (7.00 мск) на площади 800 квадратных метров, в результате погиб один человек. Пожару присвоен третий повышенный ранг вызова, создано четыре боевых участка работы, прибыли два пожарных поезда. К 16.00 (15.00 мск) площадь возгорания составляла 1,2 тысячи квадратных метров, а площадь, пройденная огнем - 3,5 тысячи "квадратов".Ранее в главке МЧС сообщили, что завод находится в стадии банкротства и не работает с 2018 года. Прокуратура Самары и СУСК начали проверки по факту пожара, унесшего жизнь человека.

https://ria.ru/20210101/pozhar-1591768874.html

самара

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), самара, происшествия