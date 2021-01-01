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В Самаре локализовали пожар на заводе
В Самаре локализовали пожар на заводе
Пожар в здании заводоуправления недействующего подшипникового завода в Самаре локализовали на площади 3,5 тысячи квадратных метров, сообщили журналистам в... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T17:19
2021-01-01T17:19
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
самара
происшествия
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САРАТОВ, 1 янв - РИА Новости. Пожар в здании заводоуправления недействующего подшипникового завода в Самаре локализовали на площади 3,5 тысячи квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.Ранее сообщалось, что пожар в здании на территории ОАО "Самарский подшипниковый завод" произошел в пятницу около 8.00 (7.00 мск) на площади 800 квадратных метров, в результате погиб один человек. Пожару присвоен третий повышенный ранг вызова, создано четыре боевых участка работы, прибыли два пожарных поезда. К 16.00 (15.00 мск) площадь возгорания составляла 1,2 тысячи квадратных метров, а площадь, пройденная огнем - 3,5 тысячи "квадратов".Ранее в главке МЧС сообщили, что завод находится в стадии банкротства и не работает с 2018 года. Прокуратура Самары и СУСК начали проверки по факту пожара, унесшего жизнь человека.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), самара, происшествия

В Самаре локализовали пожар на заводе

17:19 01.01.2021
 
© Фото : ГУ МЧС России по Самарской областиТушение пожара на территории Самарского завода
Тушение пожара на территории Самарского завода - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Самарской области
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САРАТОВ, 1 янв - РИА Новости. Пожар в здании заводоуправления недействующего подшипникового завода в Самаре локализовали на площади 3,5 тысячи квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.
Ранее сообщалось, что пожар в здании на территории ОАО "Самарский подшипниковый завод" произошел в пятницу около 8.00 (7.00 мск) на площади 800 квадратных метров, в результате погиб один человек. Пожару присвоен третий повышенный ранг вызова, создано четыре боевых участка работы, прибыли два пожарных поезда. К 16.00 (15.00 мск) площадь возгорания составляла 1,2 тысячи квадратных метров, а площадь, пройденная огнем - 3,5 тысячи "квадратов".
"В 17.47 (16.47 мск) объявлена локализация пожара на площади 3,5 тысячи квадратных метров, происходит очаговое горение на площади 500 квадратных метров. К ликвидации пожара привлечено 213 человек личного состава и 74 единицы техники", - сказали в пресс-службе.
Ранее в главке МЧС сообщили, что завод находится в стадии банкротства и не работает с 2018 года. Прокуратура Самары и СУСК начали проверки по факту пожара, унесшего жизнь человека.
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