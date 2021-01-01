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В сочинском лесу произошел пожар во время запуска фейерверков

В сочинском лесу произошел пожар во время запуска фейерверков

Лесная подстилка загорелась близ села Верхний Юрт в Сочи на площади 500 квадратных метров во время запуска фейерверков, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T03:19

2021-01-01T03:19

2021-01-01T03:33

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сочи

краснодарский край

происшествия

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СОЧИ, 1 янв - РИА Новости. Лесная подстилка загорелась близ села Верхний Юрт в Сочи на площади 500 квадратных метров во время запуска фейерверков, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Отмечается, что в 00.22 поступило сообщение, что загорелась лесная подстилка в Хостинском районе Сочи. Как сообщают жители Сочи в социальных сетях, возгорание произошло во время запуска новогодних фейерверков."Площадь возгорания 500 квадратных метров по кромке. До ближайшего населенного пункта 400 метров, села Верхний Юрт, угрозы населенному пункту нет", - говорится в сообщении.Уточняется, что к тушению пожара привлечены 36 человек,11 единиц техники.Позднее в ГУМЧС России по Краснодарскому краю уточнили, что спасателям удалось локализовать возгорание.

https://ria.ru/20201231/pozhar-1591668199.html

сочи

краснодарский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, краснодарский край, происшествия