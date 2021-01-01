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В сочинском лесу произошел пожар во время запуска фейерверков
В сочинском лесу произошел пожар во время запуска фейерверков
Лесная подстилка загорелась близ села Верхний Юрт в Сочи на площади 500 квадратных метров во время запуска фейерверков, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T03:19
2021-01-01T03:33
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сочи
краснодарский край
происшествия
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СОЧИ, 1 янв - РИА Новости. Лесная подстилка загорелась близ села Верхний Юрт в Сочи на площади 500 квадратных метров во время запуска фейерверков, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Отмечается, что в 00.22 поступило сообщение, что загорелась лесная подстилка в Хостинском районе Сочи. Как сообщают жители Сочи в социальных сетях, возгорание произошло во время запуска новогодних фейерверков."Площадь возгорания 500 квадратных метров по кромке. До ближайшего населенного пункта 400 метров, села Верхний Юрт, угрозы населенному пункту нет", - говорится в сообщении.Уточняется, что к тушению пожара привлечены 36 человек,11 единиц техники.Позднее в ГУМЧС России по Краснодарскому краю уточнили, что спасателям удалось локализовать возгорание.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, краснодарский край, происшествия

В сочинском лесу произошел пожар во время запуска фейерверков

03:19 01.01.2021 (обновлено: 03:33 01.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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СОЧИ, 1 янв - РИА Новости. Лесная подстилка загорелась близ села Верхний Юрт в Сочи на площади 500 квадратных метров во время запуска фейерверков, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Отмечается, что в 00.22 поступило сообщение, что загорелась лесная подстилка в Хостинском районе Сочи. Как сообщают жители Сочи в социальных сетях, возгорание произошло во время запуска новогодних фейерверков.
"Площадь возгорания 500 квадратных метров по кромке. До ближайшего населенного пункта 400 метров, села Верхний Юрт, угрозы населенному пункту нет", - говорится в сообщении.
Уточняется, что к тушению пожара привлечены 36 человек,11 единиц техники.
Позднее в ГУМЧС России по Краснодарскому краю уточнили, что спасателям удалось локализовать возгорание.
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