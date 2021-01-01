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Нарколог рассказал, как избавиться от похмелья утром после праздника
Нарколог рассказал, как избавиться от похмелья утром после праздника
Нарколог Алексей Казанцев в беседе с Пятым каналом дал советы, как восстановить баланс и гармонию в организме после обильного принятия спиртного. РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T09:10
2021-01-01T09:10
2021-01-01T09:10
алексей казанцев (врач)
здоровье
общество
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Нарколог Алексей Казанцев в беседе с Пятым каналом дал советы, как восстановить баланс и гармонию в организме после обильного принятия спиртного. Специалист объяснил, что в первую очередь важно восполнить водный запас в организме. Для этого рекомендуется принять контрастный душ, чередуя то холодную, то горячую воду на пять секунд. По его мнению, в состоянии похмелья следует питаться продуктами, которые содержат много белка. Помимо этого, Казанцев советует принимать на следующий день после застолья витамины, которых в организме недостаток. Это могут быть препараты, содержащие калий, магний, или на основе янтарной и лимонной кислоты. Нарколог не советует утром после приема алкоголя пить кофе и молоко, особенно людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Еще, по словам Казанцева, стоит воздержаться от активных физических нагрузок. Вместо этого он рекомендует неспешную прогулку на свежем воздухе.
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алексей казанцев (врач), здоровье, общество
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости.
Нарколог Алексей Казанцев
в беседе с Пятым каналом
дал советы, как восстановить баланс и гармонию в организме после обильного принятия спиртного.
Специалист объяснил, что в первую очередь важно восполнить водный запас в организме. Для этого рекомендуется принять контрастный душ, чередуя то холодную, то горячую воду на пять секунд.
"Обязательно необходимо принимать минералочку, чтобы выводить ph крови в сторону ощелачивания, так как с утра вы проснулись с запахом перегара", — также отметил Казанцев.
По его мнению, в состоянии похмелья следует питаться продуктами, которые содержат много белка.
"Омлет, не пережаренный, с утра, и вам будет очень хорошо. Он полезен и тем, у кого проблемы с желудком", — подчеркнул Казанцев.
Помимо этого, Казанцев советует принимать на следующий день после застолья витамины, которых в организме недостаток. Это могут быть препараты, содержащие калий, магний, или на основе янтарной и лимонной кислоты.
Нарколог не советует утром после приема алкоголя пить кофе и молоко, особенно людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Еще, по словам Казанцева, стоит воздержаться от активных физических нагрузок. Вместо этого он рекомендует неспешную прогулку на свежем воздухе.