https://ria.ru/20210101/pokhmele-1591749409.html

Нарколог рассказал, как избавиться от похмелья утром после праздника

Нарколог рассказал, как избавиться от похмелья утром после праздника

Нарколог Алексей Казанцев в беседе с Пятым каналом дал советы, как восстановить баланс и гармонию в организме после обильного принятия спиртного. РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T09:10

2021-01-01T09:10

2021-01-01T09:10

алексей казанцев (врач)

здоровье

общество

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Нарколог Алексей Казанцев в беседе с Пятым каналом дал советы, как восстановить баланс и гармонию в организме после обильного принятия спиртного. Специалист объяснил, что в первую очередь важно восполнить водный запас в организме. Для этого рекомендуется принять контрастный душ, чередуя то холодную, то горячую воду на пять секунд. По его мнению, в состоянии похмелья следует питаться продуктами, которые содержат много белка. Помимо этого, Казанцев советует принимать на следующий день после застолья витамины, которых в организме недостаток. Это могут быть препараты, содержащие калий, магний, или на основе янтарной и лимонной кислоты. Нарколог не советует утром после приема алкоголя пить кофе и молоко, особенно людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Еще, по словам Казанцева, стоит воздержаться от активных физических нагрузок. Вместо этого он рекомендует неспешную прогулку на свежем воздухе.

https://ria.ru/20201228/dieta-1591179579.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей казанцев (врач), здоровье, общество