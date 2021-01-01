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Москвичам рассказали о погоде на Рождество
Москвичам рассказали о погоде на Рождество
До минус 12 градусов ночью и до минус 10 днем ожидают москвичей на Рождество, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T12:44
2021-01-01T12:44
2021-01-01T13:01
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. До минус 12 градусов ночью и до минус 10 днем ожидают москвичей на Рождество, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, сугробы к Рождеству вырастут до 18-19 сантиметров в Москве, по области от 18 до 23 сантиметров, а местами - до 27 сантиметров. "Это климатические показатели, точь-в-точь соответствующие и по температуре, и по высоте снежного покрова", - добавил синоптик.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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евгений тишковец, москва, общество