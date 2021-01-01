https://ria.ru/20210101/pogoda-1591758501.html

Москвичам рассказали о погоде на Рождество

Москвичам рассказали о погоде на Рождество

До минус 12 градусов ночью и до минус 10 днем ожидают москвичей на Рождество, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T12:44

2021-01-01T12:44

2021-01-01T13:01

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. До минус 12 градусов ночью и до минус 10 днем ожидают москвичей на Рождество, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, сугробы к Рождеству вырастут до 18-19 сантиметров в Москве, по области от 18 до 23 сантиметров, а местами - до 27 сантиметров. "Это климатические показатели, точь-в-точь соответствующие и по температуре, и по высоте снежного покрова", - добавил синоптик.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, москва, общество