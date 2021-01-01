https://ria.ru/20210101/pogoda-1591745096.html

Москвичей предупредили о резком похолодании после Нового года

Москвичей предупредили о резком похолодании после Нового года

К рождественским праздникам в Москву придут морозы, рассказал в беседе с "НСН" ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T05:28

2021-01-01T05:28

2021-01-01T11:56

россия

михаил леус

погода

москва

общество

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. К рождественским праздникам в Москву придут морозы, рассказал в беседе с "НСН" ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.По его словам, с 5 января в столице изменится синоптическая ситуация.Специалист прогнозирует, что днем похолодает до минус четырех, ночью — до минус шести. При этом к 7 января в Москву могут прийти рождественские морозы.Леус подчеркнул, что первые три-четыре дня 2021 года пройдут под влиянием теплого и влажного атлантического воздуха.

https://ria.ru/20201231/pogoda-1591682080.html

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2021

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россия, михаил леус, погода, москва, общество