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Москвичей предупредили о резком похолодании после Нового года
Москвичей предупредили о резком похолодании после Нового года
К рождественским праздникам в Москву придут морозы, рассказал в беседе с "НСН" ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T05:28
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россия
михаил леус
погода
москва
общество
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. К рождественским праздникам в Москву придут морозы, рассказал в беседе с "НСН" ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.По его словам, с 5 января в столице изменится синоптическая ситуация.Специалист прогнозирует, что днем похолодает до минус четырех, ночью — до минус шести. При этом к 7 января в Москву могут прийти рождественские морозы.Леус подчеркнул, что первые три-четыре дня 2021 года пройдут под влиянием теплого и влажного атлантического воздуха.
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россия, михаил леус, погода, москва, общество

Москвичей предупредили о резком похолодании после Нового года

05:28 01.01.2021 (обновлено: 11:56 01.01.2021)
 
© РИА Новости / Сергей МамонтовПогода в Москве
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. К рождественским праздникам в Москву придут морозы, рассказал в беседе с "НСН" ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
По его словам, с 5 января в столице изменится синоптическая ситуация.

"На столицу постепенно начнет оказывать влияние более холодный гребень антициклона с северо-востока, и это станет причиной постепенного понижения температуры в предрождественские дни", — рассказал Леус.

Специалист прогнозирует, что днем похолодает до минус четырех, ночью — до минус шести. При этом к 7 января в Москву могут прийти рождественские морозы.

"Ожидается, что в этот день температура воздуха опустится до отметки минус десять градусов, да и днем существенно теплее не будет", — отметил он.

Леус подчеркнул, что первые три-четыре дня 2021 года пройдут под влиянием теплого и влажного атлантического воздуха.
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