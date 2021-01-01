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В России ужесточили правила размещения объектов детского досуга
В России ужесточили правила размещения объектов детского досуга
Детские развлекательные и развивающие центры, помещения для праздников и спортивных мероприятий на территории России с 1 января 2021 года запрещено размещать в... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T09:35
2021-01-01T09:35
общество
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Детские развлекательные и развивающие центры, помещения для праздников и спортивных мероприятий на территории России с 1 января 2021 года запрещено размещать в подвальных и цокольных этажах зданий, если это не предусматривается проектом.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно.
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общество

В России ужесточили правила размещения объектов детского досуга

09:35 01.01.2021
 
© Фото : Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человекаДетская игровая комната имени Доктора Лизы в госпитале Тишрин в сирийском городе Латакия
Детская игровая комната имени Доктора Лизы в госпитале Тишрин в сирийском городе Латакия - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© Фото : Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Детские развлекательные и развивающие центры, помещения для праздников и спортивных мероприятий на территории России с 1 января 2021 года запрещено размещать в подвальных и цокольных этажах зданий, если это не предусматривается проектом.
"Запрещается использовать подвальные и цокольные этажи для организации детского досуга (детские развивающие центры, детские развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий), если это не предусмотрено проектной документацией", - говорится в правилах противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно.
 
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