https://ria.ru/20210101/podvaly-1591749809.html

В России ужесточили правила размещения объектов детского досуга

В России ужесточили правила размещения объектов детского досуга

Детские развлекательные и развивающие центры, помещения для праздников и спортивных мероприятий на территории России с 1 января 2021 года запрещено размещать в... РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T09:35

2021-01-01T09:35

2021-01-01T09:35

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/154902/72/1549027200_0:0:900:506_1920x0_80_0_0_55e9c532abd219be56c4b29882f6abcf.jpg

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Детские развлекательные и развивающие центры, помещения для праздников и спортивных мероприятий на территории России с 1 января 2021 года запрещено размещать в подвальных и цокольных этажах зданий, если это не предусматривается проектом.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество