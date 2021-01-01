https://ria.ru/20210101/poddelka-1591741065.html

Эксперт дал совет по определению поддельного алкоголя

Эксперт дал совет по определению поддельного алкоголя

Быть уверенным в безопасности и легальности вина или водки можно, лишь если покупка совершена в крупной торговой сети. Таким образом, выбирать нужно не столько... РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T01:14

2021-01-01T01:14

2021-01-01T01:14

олеся буняева

россия

роскачество

алкоголь

общество

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Как определить поддельный алкоголь

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Быть уверенным в безопасности и легальности вина или водки можно, лишь если покупка совершена в крупной торговой сети. Таким образом, выбирать нужно не столько бутылку, сколько место ее продажи, рассказала агентству "Прайм" директор департамента исследования винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.По ее словам, оборот незаконного алкоголя полностью ушел в нелегальный сегмент, где спиртное могут продать "из-под прилавка" даже ночью.После того, как система ЕГАИС была отлажена, шанса нарваться на подделку в легальной рознице нет. Ни одна крупная сеть не будет рисковать репутацией, громадными штрафами и лишением лицензии на продажу алкоголя сомнительной выгоды от продажи "левой" водки. В больших супермаркетах любую бутылку можно брать, не опасаясь подделок.

https://ria.ru/20201231/pokhmele-1591665107.html

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2021

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олеся буняева, россия, роскачество, алкоголь, общество