В России вступили в силу правила пользования пляжами
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Места для купания на всех российских пляжах с 1 января 2021 года должны иметь обозначенные границы, а также акты водолазного обследования дна пляжа.
Это следует из "Правил пользования пляжами в Российской Федерации", утвержденных соответствующим приказом МЧС России. Документ устанавливает порядок пользования пляжами, которые оборудуются специально для купания. Требования обязательны для соблюдения владельцами пляжей и отдыхающими на них.
"Приказом определено выполнение ряда мероприятий, направленных на обеспечение безопасности отдыхающих... Обязательным является обозначение границы заплыва в местах купания, а также наличие акта водолазного обследования дна пляжа в установленных для купания местах и отсутствие пунктов проката маломерных судов, гидроциклов и других плавательных средств, представляющих угрозу жизни и здоровью отдыхающих и купающихся", - рассказали РИА Новости в МЧС России.
Кроме того, теперь на пляжах будут проверяться наличие и укомплектованность спасательных постов, а также дежурство на них подготовленных спасателей.
"С 2021 года предусматривается переход от выдачи разрешений на пользование пляжами к их декларированию по инициативе правообладателей", - добавили в ведомстве.