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В России вступили в силу правила пользования пляжами
В России вступили в силу правила пользования пляжами
Места для купания на всех российских пляжах с 1 января 2021 года должны иметь обозначенные границы, а также акты водолазного обследования дна пляжа. РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T15:05
2021-01-01T15:05
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Места для купания на всех российских пляжах с 1 января 2021 года должны иметь обозначенные границы, а также акты водолазного обследования дна пляжа.Это следует из "Правил пользования пляжами в Российской Федерации", утвержденных соответствующим приказом МЧС России. Документ устанавливает порядок пользования пляжами, которые оборудуются специально для купания. Требования обязательны для соблюдения владельцами пляжей и отдыхающими на них.Кроме того, теперь на пляжах будут проверяться наличие и укомплектованность спасательных постов, а также дежурство на них подготовленных спасателей.
https://ria.ru/20210101/zamorozka-1591759721.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество

В России вступили в силу правила пользования пляжами

15:05 01.01.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже Ялты
Отдыхающие на пляже Ялты - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Места для купания на всех российских пляжах с 1 января 2021 года должны иметь обозначенные границы, а также акты водолазного обследования дна пляжа.
Это следует из "Правил пользования пляжами в Российской Федерации", утвержденных соответствующим приказом МЧС России. Документ устанавливает порядок пользования пляжами, которые оборудуются специально для купания. Требования обязательны для соблюдения владельцами пляжей и отдыхающими на них.
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"Приказом определено выполнение ряда мероприятий, направленных на обеспечение безопасности отдыхающих... Обязательным является обозначение границы заплыва в местах купания, а также наличие акта водолазного обследования дна пляжа в установленных для купания местах и отсутствие пунктов проката маломерных судов, гидроциклов и других плавательных средств, представляющих угрозу жизни и здоровью отдыхающих и купающихся", - рассказали РИА Новости в МЧС России.

Кроме того, теперь на пляжах будут проверяться наличие и укомплектованность спасательных постов, а также дежурство на них подготовленных спасателей.

"С 2021 года предусматривается переход от выдачи разрешений на пользование пляжами к их декларированию по инициативе правообладателей", - добавили в ведомстве.

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