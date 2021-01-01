https://ria.ru/20210101/plyazh-1591767129.html

В России вступили в силу правила пользования пляжами

В России вступили в силу правила пользования пляжами

Места для купания на всех российских пляжах с 1 января 2021 года должны иметь обозначенные границы, а также акты водолазного обследования дна пляжа. РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T15:05

2021-01-01T15:05

2021-01-01T15:05

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587541398_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8142a0e5a84dbd427f75b69e6d9ea47a.jpg

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Места для купания на всех российских пляжах с 1 января 2021 года должны иметь обозначенные границы, а также акты водолазного обследования дна пляжа.Это следует из "Правил пользования пляжами в Российской Федерации", утвержденных соответствующим приказом МЧС России. Документ устанавливает порядок пользования пляжами, которые оборудуются специально для купания. Требования обязательны для соблюдения владельцами пляжей и отдыхающими на них.Кроме того, теперь на пляжах будут проверяться наличие и укомплектованность спасательных постов, а также дежурство на них подготовленных спасателей.

https://ria.ru/20210101/zamorozka-1591759721.html

https://ria.ru/20210101/tushenie-1591764423.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество