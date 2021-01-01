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Ким Чен Ын не стал произносить новогоднюю речь
Ким Чен Ын не стал произносить новогоднюю речь
Лидер КНДР Ким Чен Ын не стал выступать с новогодней речью, а ограничился написанным от руки письмом к народу. Текст письма публикует Центральное телеграфное... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T06:41
2021-01-01T06:41
2021-01-01T13:14
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ТОКИО, 1 янв — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын не стал выступать с новогодней речью, а ограничился написанным от руки письмом к народу. Текст письма публикует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).Он также пообещал еще более усиленно бороться за "приближение новой эпохи расцвета идеалов и чаяний нашего народа".Письмо Ким Чен Ына появилось в преддверии восьмого съезда Трудовой партии Кореи, который должен пройти в ближайшие дни. Удостоверения участникам съезда вручили в последний день 2020 года.Новый год КНДР встретила праздничным концертом на центральной площади Пхеньяна, который транслировался по телевидению и завершился салютом.
https://ria.ru/20201010/kndr-1579192793.html
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ким чен ын, пхеньян, кндр (северная корея), токио, в мире