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Ким Чен Ын не стал произносить новогоднюю речь
Ким Чен Ын не стал произносить новогоднюю речь
Лидер КНДР Ким Чен Ын не стал выступать с новогодней речью, а ограничился написанным от руки письмом к народу. Текст письма публикует Центральное телеграфное... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T06:41
2021-01-01T13:14
ким чен ын
пхеньян
кндр (северная корея)
токио
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ТОКИО, 1 янв — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын не стал выступать с новогодней речью, а ограничился написанным от руки письмом к народу. Текст письма публикует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).Он также пообещал еще более усиленно бороться за "приближение новой эпохи расцвета идеалов и чаяний нашего народа".Письмо Ким Чен Ына появилось в преддверии восьмого съезда Трудовой партии Кореи, который должен пройти в ближайшие дни. Удостоверения участникам съезда вручили в последний день 2020 года.Новый год КНДР встретила праздничным концертом на центральной площади Пхеньяна, который транслировался по телевидению и завершился салютом.
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ким чен ын, пхеньян, кндр (северная корея), токио, в мире

Ким Чен Ын не стал произносить новогоднюю речь

06:41 01.01.2021 (обновлено: 13:14 01.01.2021)
 
© Фото : ЦТАКПредседатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын на заседании Центрального военного комитета
Председатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын на заседании Центрального военного комитета - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© Фото : ЦТАК
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ТОКИО, 1 янв — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын не стал выступать с новогодней речью, а ограничился написанным от руки письмом к народу. Текст письма публикует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"От души желаю всем семьям страны еще большего расцвета драгоценного счастья, благополучия любимому народу", — пишет северокорейский лидер.

Он также пообещал еще более усиленно бороться за "приближение новой эпохи расцвета идеалов и чаяний нашего народа".
Письмо Ким Чен Ына появилось в преддверии восьмого съезда Трудовой партии Кореи, который должен пройти в ближайшие дни. Удостоверения участникам съезда вручили в последний день 2020 года.
Новый год КНДР встретила праздничным концертом на центральной площади Пхеньяна, который транслировался по телевидению и завершился салютом.
Лидер КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
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Ким Чен ЫнПхеньянКНДР (Северная Корея)ТокиоВ мире
 
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