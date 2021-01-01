https://ria.ru/20210101/pereprava-1591770273.html

В России вступили в силу правила использования ледовых переправ

В России вступили в силу правила использования ледовых переправ

Правила пользования ледовыми переправами и наплавными мостам на территории России вступили в силу 1 января 2021 года, документом определены права и обязанности... РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T15:36

2021-01-01T15:36

2021-01-01T15:36

общество

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Правила пользования ледовыми переправами и наплавными мостам на территории России вступили в силу 1 января 2021 года, документом определены права и обязанности владельцев сооружений и их пользователей.Согласно документу, при пользовании ледовой переправой граждане обязаны соблюдать правила безопасности и весовые параметры нагрузок, допустимых на переправе. Перед началом движения по переправе пользователи должны ознакомиться со схемой сооружения. На схеме есть отметки опасных участков, номера телефонов подразделений аварийно-спасательных служб и формирований.Документ также устанавливает правила пользования обычной переправой с учетом погодных условий и условий судоходной обстановки на водоеме, а также в соответствии с режимом работы переправы. Кроме того, пользоваться переправой возможно только при безопасном подходе и швартовке используемого на ней маломерного судна. Переправа должна быть в исправном состоянии.Установлены правила для наплавных мостов. Их владельцы, например, теперь вправе требовать от пользователей соблюдения требований, установленных режимом эксплуатации моста, а также закрывать сооружение при возникновении угрозы жизни и здоровью людей.

https://ria.ru/20201229/rybak-1591461099.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество