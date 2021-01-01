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В России вступили в силу правила использования ледовых переправ
В России вступили в силу правила использования ледовых переправ
Правила пользования ледовыми переправами и наплавными мостам на территории России вступили в силу 1 января 2021 года, документом определены права и обязанности... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T15:36
2021-01-01T15:36
общество
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Правила пользования ледовыми переправами и наплавными мостам на территории России вступили в силу 1 января 2021 года, документом определены права и обязанности владельцев сооружений и их пользователей.Согласно документу, при пользовании ледовой переправой граждане обязаны соблюдать правила безопасности и весовые параметры нагрузок, допустимых на переправе. Перед началом движения по переправе пользователи должны ознакомиться со схемой сооружения. На схеме есть отметки опасных участков, номера телефонов подразделений аварийно-спасательных служб и формирований.Документ также устанавливает правила пользования обычной переправой с учетом погодных условий и условий судоходной обстановки на водоеме, а также в соответствии с режимом работы переправы. Кроме того, пользоваться переправой возможно только при безопасном подходе и швартовке используемого на ней маломерного судна. Переправа должна быть в исправном состоянии.Установлены правила для наплавных мостов. Их владельцы, например, теперь вправе требовать от пользователей соблюдения требований, установленных режимом эксплуатации моста, а также закрывать сооружение при возникновении угрозы жизни и здоровью людей.
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общество

В России вступили в силу правила использования ледовых переправ

15:36 01.01.2021
 
© РИА Новости / Светлана МайороваЛедовая переправа
Ледовая переправа - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© РИА Новости / Светлана Майорова
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Правила пользования ледовыми переправами и наплавными мостам на территории России вступили в силу 1 января 2021 года, документом определены права и обязанности владельцев сооружений и их пользователей.
"Правила устанавливают порядок пользования: а) ледовыми переправами; б) переправами (кроме паромных переправ), на которых используются маломерные суда; в) наплавными мостами на внутренних водах, не включенных в перечень внутренних водных путей РФ", - говорится в приказе МЧС России, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
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Согласно документу, при пользовании ледовой переправой граждане обязаны соблюдать правила безопасности и весовые параметры нагрузок, допустимых на переправе. Перед началом движения по переправе пользователи должны ознакомиться со схемой сооружения. На схеме есть отметки опасных участков, номера телефонов подразделений аварийно-спасательных служб и формирований.
Документ также устанавливает правила пользования обычной переправой с учетом погодных условий и условий судоходной обстановки на водоеме, а также в соответствии с режимом работы переправы. Кроме того, пользоваться переправой возможно только при безопасном подходе и швартовке используемого на ней маломерного судна. Переправа должна быть в исправном состоянии.
Установлены правила для наплавных мостов. Их владельцы, например, теперь вправе требовать от пользователей соблюдения требований, установленных режимом эксплуатации моста, а также закрывать сооружение при возникновении угрозы жизни и здоровью людей.
 
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