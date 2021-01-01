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В России начинается индексация страховых пенсий и маткапитала
В России начинается индексация страховых пенсий и маткапитала
Страховые пенсии с 1 января проиндексируют на 6,3%, средний размер прибавки составит 1 тысячу рублей, индексация материнского капитала составит 3,7%. РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T00:14
2021-01-01T07:49
россия
татьяна голикова
владимир путин
москва
общество
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Началась индексация страховых пенсий и маткапитала
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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Страховые пенсии с 1 января проиндексируют на 6,3%, средний размер прибавки составит 1 тысячу рублей, индексация материнского капитала составит 3,7%.Президент РФ Владимир Путин 1 марта расширил программу маткапитала. Ее действие продлено до конца 2026 года. Сертификат начали выдавать семьям, где с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок.Таким образом, в 2021 году размер материнского капитала на первого ребенка составит 483 882 рубля и 639 432 рубля на второго. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, планируется, что в 2021 году материнский капитал получат более 1 миллиона семей.Индексация затронет пенсии неработающих пенсионеров. Вопрос о возобновлении индексации пенсий работающих пенсионеров неоднократно поднимался в 2020 году, но пока так и остается нерешенным. В ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что индексация пенсий на фоне пандемии крайне важна, власти страны думают о возможности индексации и работающим пенсионерам. Условием принятия такого решения является бюджетная обеспеченность.Также с 1 января в силу вступает приказ Минтруда, который уточняет вопрос предоставления социальных услуг на дому, в полустационарной и стационарной форме. Документом признается приоритет оказания тех услуг гражданам, в том числе, имеющим психические расстройства, которые позволяют им оставаться в привычной благоприятной среде, дома.Для сохранения отношений родителей и детей, проживающих в интернатах, организация соцобслуживания должна содействовать регулярному пребыванию ребенка в семье, посещению его родителями, родственниками, друзьями, обучать навыкам ухода, консультировать по развитию ребенка.Согласно документу, социальные услуги должны предоставляться до устранения обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизни.
https://ria.ru/20201229/mironov-1591429913.html
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россия, татьяна голикова, владимир путин, москва, общество

В России начинается индексация страховых пенсий и маткапитала

00:14 01.01.2021 (обновлено: 07:49 01.01.2021)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЖенщина с детской коляской в парке
Женщина с детской коляской в парке - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Страховые пенсии с 1 января проиндексируют на 6,3%, средний размер прибавки составит 1 тысячу рублей, индексация материнского капитала составит 3,7%.
Президент РФ Владимир Путин 1 марта расширил программу маткапитала. Ее действие продлено до конца 2026 года. Сертификат начали выдавать семьям, где с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок.
Таким образом, в 2021 году размер материнского капитала на первого ребенка составит 483 882 рубля и 639 432 рубля на второго. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, планируется, что в 2021 году материнский капитал получат более 1 миллиона семей.
Индексация затронет пенсии неработающих пенсионеров. Вопрос о возобновлении индексации пенсий работающих пенсионеров неоднократно поднимался в 2020 году, но пока так и остается нерешенным. В ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что индексация пенсий на фоне пандемии крайне важна, власти страны думают о возможности индексации и работающим пенсионерам. Условием принятия такого решения является бюджетная обеспеченность.
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В Госдуме рассказали, какой должна быть пенсия в России
Также с 1 января в силу вступает приказ Минтруда, который уточняет вопрос предоставления социальных услуг на дому, в полустационарной и стационарной форме. Документом признается приоритет оказания тех услуг гражданам, в том числе, имеющим психические расстройства, которые позволяют им оставаться в привычной благоприятной среде, дома.
Для сохранения отношений родителей и детей, проживающих в интернатах, организация соцобслуживания должна содействовать регулярному пребыванию ребенка в семье, посещению его родителями, родственниками, друзьями, обучать навыкам ухода, консультировать по развитию ребенка.
Согласно документу, социальные услуги должны предоставляться до устранения обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизни.
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