https://ria.ru/20210101/pensii-1591740913.html

В России начинается индексация страховых пенсий и маткапитала

В России начинается индексация страховых пенсий и маткапитала

Страховые пенсии с 1 января проиндексируют на 6,3%, средний размер прибавки составит 1 тысячу рублей, индексация материнского капитала составит 3,7%. РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T00:14

2021-01-01T00:14

2021-01-01T07:49

россия

татьяна голикова

владимир путин

москва

общество

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Началась индексация страховых пенсий и маткапитала

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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Страховые пенсии с 1 января проиндексируют на 6,3%, средний размер прибавки составит 1 тысячу рублей, индексация материнского капитала составит 3,7%.Президент РФ Владимир Путин 1 марта расширил программу маткапитала. Ее действие продлено до конца 2026 года. Сертификат начали выдавать семьям, где с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок.Таким образом, в 2021 году размер материнского капитала на первого ребенка составит 483 882 рубля и 639 432 рубля на второго. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, планируется, что в 2021 году материнский капитал получат более 1 миллиона семей.Индексация затронет пенсии неработающих пенсионеров. Вопрос о возобновлении индексации пенсий работающих пенсионеров неоднократно поднимался в 2020 году, но пока так и остается нерешенным. В ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что индексация пенсий на фоне пандемии крайне важна, власти страны думают о возможности индексации и работающим пенсионерам. Условием принятия такого решения является бюджетная обеспеченность.Также с 1 января в силу вступает приказ Минтруда, который уточняет вопрос предоставления социальных услуг на дому, в полустационарной и стационарной форме. Документом признается приоритет оказания тех услуг гражданам, в том числе, имеющим психические расстройства, которые позволяют им оставаться в привычной благоприятной среде, дома.Для сохранения отношений родителей и детей, проживающих в интернатах, организация соцобслуживания должна содействовать регулярному пребыванию ребенка в семье, посещению его родителями, родственниками, друзьями, обучать навыкам ухода, консультировать по развитию ребенка.Согласно документу, социальные услуги должны предоставляться до устранения обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизни.

https://ria.ru/20201229/mironov-1591429913.html

https://ria.ru/20201229/pensii-1591388775.html

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россия, татьяна голикова, владимир путин, москва, общество