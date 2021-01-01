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История правил дорожного движения в России

История правил дорожного движения в России

История российских правил дорожного движения началась при Иване III (годы правления 1462-1505), который утвердил общие правила пользования почтовыми трактами с... РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T01:00

2021-01-01T01:00

2021-01-01T01:00

россия

справки

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История российских правил дорожного движения началась при Иване III (годы правления 1462-1505), который утвердил общие правила пользования почтовыми трактами с перекладными лошадьми, позволявшими быстро преодолевать большие расстояния.В 1683 году Петр I запретил быструю езду по городским улицам, езду без возниц и на невзнузданных лошадях. Кучерам запрещалось бить прохожих хлыстами. В 1719 году указом первого российского императора были созданы полицейские органы, контролирующие соблюдение в Санкт-Петербурге установленных правил движения.В 1730 году императрица Анна Иоановна ввела наказание за несоблюдение скоростного режима – любителей быстрой езды полагалось штрафовать, сечь розгами и ссылать на каторгу. С течением времени в правила вносились изменения и дополнения: утверждались особенности проезда перекрестков, необходимость сбрасывать скорость при приближении к перекрестку, запрет обгона на трудных участках дорог, вводилось преимущество пешехода на движение, а также приоритет движения крестного хода или похоронной процессии. В 1883 году была издана "Инструкция городовым Московской полиции", которая вручалась каждому городовому. Этот документ они обязаны были всегда иметь при себе и руководствоваться им в своих действиях. В числе прочих пунктов, инструкция предписывала следить за соблюдением правил дорожного движения, в том числе скоростным режимом, обгоном, выполнением требований к транспортным средствам. В то же время в крупных городах появилось большое количество частных извозчиков. Для того, чтобы регулировать их деятельность и следить за качеством обслуживания пассажиров, государственные органы стали выдавать лицензии. Для получения "номера" извозчики должны были опрятно выглядеть, следить за внешним видом лошадей и соблюдать правила – управлять конным транспортом только в трезвом виде и не останавливать повозки посреди улиц. С возникновением "конки" появилось новое правило проезда перекрестков – преимущество тяжелых "вагонов" перед другими транспортными средствами.Появление первых автомобилей в XIX веке значительно увеличило необходимость в качественной организации дорожного движения. В 1896 году в России был принят документ, регулирующий движение "самодвижущихся экипажей", а в 1900 году в Санкт-Петербурге утвердили порядок движения пассажирских и грузовых автомобилей по городу. Уже тогда были определены многие правила, действующие и сейчас. Автомобиль должен был быть зарегистрирован, оснащен номерными знаками спереди и сзади и исправен, что подтверждалось ежегодным обязательным осмотром специальной комиссией. Управлять автомобилем мог гражданин старше 21 года, знавший грамоту и русский язык, соответствовавший требованиям по состоянию здоровья, сдавший специальный экзамен по вождению и имевший разрешение на управление.В 1908 году в Санкт-Петербурге полицейским, работавшим на дорогах с наиболее интенсивным движением, начали выдавать белые трости для подачи сигналов водителям. В 1911 году в России начали устанавливать знаки, принятые первой международной конвенцией в Париже в 1909 году, установившей международные правила дорожного движения.Первыми знаками были – "неровная дорога", "опасный поворот", "пересечение равнозначных дорог" и "железнодорожный переезд со шлагбаумом".Первым советским документом, связанным с безопасностью дорожного движения, была "Инструкция о пользовании автомобилями и мотоциклами и о порядке движения по городу Москве и ее окрестностям", утвержденная Моссоветом 31 июля 1918 года. Следом за ней в 1920 году был опубликован подписанный Владимиром Лениным Декрет "Об автодвижении по городу Москве и ее окрестностям (правила)", установивший ограничение скорости для легковых автомобилей 25 верст в час, а для грузовых – 15 верст в час, при перемещении ночью – 10 верст в час. Здесь же были определены требования к состоянию автомобилей, их регистрации, номерным знакам, наличию у водителей документов – прав, удостоверения личности, путевых листов и требованиям к их оформлению, определялся круг лиц, отвечающих за нарушение ПДД.В 1920-х годах на улицах Москвы появились первые установки для регулирования дорожного движения. В 1927 году на Страстной (ныне Пушкинской) площади установили два светофора с поворачивающимися крыльями. С помощью ручек регулировщик вручную поворачивал вокруг оси на 90° крылья семафора и таким образом закрывал или открывал движение через перекресток. В 1930-х годах в Москве устанавливали светофоры в виде циферблата, разделенного на красные и зеленые сектора.Специальным приказом по милиции от 29 ноября 1922 года сотрудники патрульно-постовой службы экипировались жезлом регулировщика длиной 11 вершков (около 50 сантиметров) красного цвета с желтой ручкой. Его предписывалось носить на ремне спереди, с левой стороны в специальном кожаном чехле. В 1928 году в штате Московской городской милиции впервые появилась должность инспектора по регулированию уличного движения, а менее чем через три года при управлении рабоче-крестьянской милиции Москвы возникла отдельная структура – ОРУД (отряд регулирования уличного движения), в состав которого входила инспекция по выдаче разрешений (прав) на управление автомототранспортом.В 1931 году в Женеве при участии представителей Советского Союза прошла международная конференция, на которой приняли единую европейскую систему дорожных знаков, основанную преимущественно на символах. Было разработано и утверждено 26 знаков, классифицированных по трем группам – указательные, предупреждающие и предписывающие.20 марта 1932 года Советом народных комиссаров РСФСР было принято постановление "О централизации учета аварийности и происшествий на местном транспорте в органах рабоче-крестьянской милиции". С этого момента начался статистический учет ДТП и их последствий. В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) работа в направлении безопасности дорожного движения не прекращалась, например, в 1944 году в Москве приняли новые ПДД, повысившие требования к водителям и пешеходам, а 30 марта 1945 года появились акты, регламентирующие требования к внешнему виду автомобилей в Москве.В 1959 году Советский Союз присоединился к Международной конвенции о дорожном движении, принятой в 1949 году, и к Протоколу о дорожных знаках и сигналах. В том же году началась разработка единых Правил дорожного движения. С 1 января 1961 года первые в истории страны единые Правила дорожного движения (ПДД) стали обязательными для всего СССР. До 1961 года в регионах Советского Союза действовали собственные правила дорожного движения. В Москве максимально разрешенная скорость равнялась 60 километрам в час, в Калужской области – 50 километрам в час, в Тульской – 30 километрам в час. Отличались светофоры и их сигналы, правила проезда перекрестков, технические требования к автомобилям.1 июля 1963 года был введен в действие новый ГОСТ 10807-64 "Знаки и указатели дорожные", а также стандарт на отличительный знак для перевозочных средств, участвующих в международном движении.Начиная с 1968 года в рамках борьбы за понижение количества ДТП было введено повсеместное изучение ПДД в общеобразовательных школах и профтехучилищах, с 1971 года такие занятия начали проводить в старших группах дошкольных учреждений, а в дальнейшем в рамках борьбы за безопасность дорожного движения и снижение травматизма среди детей в повсеместную практику вошли различные слеты, совещания и семинары для юных участников дорожного движения. В это же время были созданы научно-исследовательские лаборатории проблем безопасности дорожного движения при Всероссийском научно-исследовательском институте министерства охраны общественного порядка (ВНИИ МООП) и МВД СССР, была введена в Москве первая ЭВМ для регулирования движения одновременно на семи перекрестках.В 1968 году Советский Союз присоединился к Венской конвенции о дорожном движении и дорожных знаках и сигналах. В 1973 году после ратификации Советским Союзом новых конвенций вступили в действие новые Правила дорожного движения по улицам городов, населенных пунктов и дорогам СССР. В последующие годы в правила неоднократно вносились изменения. Эти документы изменили раздел дорожных знаков, требования к техническому состоянию эксплуатируемых транспортных средств, порядок использования проезжей части, поведения водителей при ДТП, применение противотуманных фар, ввели ограничение скорости движения в городах – 60 километров в час, а на дорогах страны – 90 километров в час для легковых автомобилей и 70 километров в час для грузовых автомобилей, ввели предписание об обязательном применении ремней безопасности и комплектации автомобилей аптечками и огнетушителями, регламентировали порядок движения транспорта со специальными световыми и звуковыми сигналами.Ныне действующие Правила дорожного движения были утверждены правительством РФ 23 октября 1993 года. На рубеже 1990-х – 2000-х годов работа над безопасностью дорожного движения велась высокими темпами. Были изменены порядок регистрации транспортных средств и приема экзаменов, введены новые паспорта транспортных средств, свидетельства об их регистрации и номерные знаки, новые водительские удостоверения. В 2003 году в России впервые было введено обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Серьезным шагом в борьбе с нарушениями ПДД стало принятие в России в 2008 году положений, позволяющих применять средства фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме.В настоящее время продолжается работа по совершенствованию нормативно-правовой базы, усиливается ответственность за наиболее опасные правонарушения, дополнительно регламентируется деятельность собственников дорог, внедряются новые требования к обустройству пешеходных переходов, развивается система видеофиксации нарушений правил дорожного движения.8 января 2018 года распоряжением правительства РФ утверждена "Стратегия безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018-2024 годы".Целями стратегии определены повышение безопасности дорожного движения, а также стремление к нулевой смертности в дорожно-транспортных происшествиях к 2030 году. В качестве целевого ориентира на 2024 год установлен показатель социального риска (число лиц, погибших в ДТП на 100 тысяч населения.), составляющий не более четырех погибших на 100 тысяч населения.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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