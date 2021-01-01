Собянин заявил, что Москва выстояла в период пандемии

"Такие мегаполисы, как Москва в первую очередь, были подвержены эпидемии, рискам эпидемии, то, что Москва выстояла, обеспечила достойную медицинскую помощь всем москвичам, это дорогого стоит. Конечно, здесь сконцентрированы огромные силы, ресурсы для этого", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 1".