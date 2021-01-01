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Собянин заявил, что Москва выстояла в период пандемии
Собянин заявил, что Москва выстояла в период пандемии
Москва в период пандемии выстояла, для этого были сконцентрированы огромные ресурсы, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T21:01
2021-01-01T21:01
2021-01-01T21:01
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
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сергей собянин
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Москва в период пандемии выстояла, для этого были сконцентрированы огромные ресурсы, заявил мэр столицы Сергей Собянин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сергей собянин, москва