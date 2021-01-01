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В России ввели ограничения по возрасту для применения пиротехники
В России ввели ограничения по возрасту для применения пиротехники
Использовать пиротехнические изделия на территории России с 1 января 2021 года можно будет только лицам, чей возраст подходит под ограничения, установленные... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T11:33
2021-01-01T11:33
2021-01-01T11:33
общество
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Использовать пиротехнические изделия на территории России с 1 января 2021 года можно будет только лицам, чей возраст подходит под ограничения, установленные производителем, следует из постановления правительства "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации".Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Отмечается, что применение пиротехнических изделий бытового назначения запрещается в зданиях и сооружениях любого функционального назначения, на территориях пожароопасных и взрывоопасных объектов, на балконах и лоджиях, на объектах культурного наследия, а также при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность использования пиротехники.
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общество
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Использовать пиротехнические изделия на территории России с 1 января 2021 года можно будет только лицам, чей возраст подходит под ограничения, установленные производителем, следует из постановления правительства "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации".
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Новыми правилами запрещается использование пиротехнических изделий лицам, не преодолевшим возрастные ограничения, установленные производителем изделия", - рассказали РИА Новости в МЧС России.
Отмечается, что применение пиротехнических изделий бытового назначения запрещается в зданиях и сооружениях любого функционального назначения, на территориях пожароопасных и взрывоопасных объектов, на балконах и лоджиях, на объектах культурного наследия, а также при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность использования пиротехники.
"Исключения составляют только хлопушки и бенгальские свечи, которые соответствуют первому классу опасности", - добавили в ведомстве.