https://ria.ru/20210101/ogranicheniya-1591754599.html

В России ввели ограничения по возрасту для применения пиротехники

В России ввели ограничения по возрасту для применения пиротехники

Использовать пиротехнические изделия на территории России с 1 января 2021 года можно будет только лицам, чей возраст подходит под ограничения, установленные... РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T11:33

2021-01-01T11:33

2021-01-01T11:33

общество

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Использовать пиротехнические изделия на территории России с 1 января 2021 года можно будет только лицам, чей возраст подходит под ограничения, установленные производителем, следует из постановления правительства "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации".Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Отмечается, что применение пиротехнических изделий бытового назначения запрещается в зданиях и сооружениях любого функционального назначения, на территориях пожароопасных и взрывоопасных объектов, на балконах и лоджиях, на объектах культурного наследия, а также при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность использования пиротехники.

https://ria.ru/20210101/mitingi-1591753410.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество