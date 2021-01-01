https://ria.ru/20210101/obida-1591772714.html
Бурджанадзе рассказала об обиде Грузии на Россию
Бурджанадзе рассказала об обиде Грузии на Россию
Экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе объяснила в разговоре с "Ъ" заявления ряда политиков, стремящихся сформировать негативный образ России в глазах... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T16:10
2021-01-01T16:10
2021-01-01T19:18
россия
михаил саакашвили
нино бурджанадзе
грузия
в мире
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе объяснила в разговоре с "Ъ" заявления ряда политиков, стремящихся сформировать негативный образ России в глазах избирателей."В Грузии есть обида на Россию, хотя есть и субъективный фактор, когда политики стремятся переложить на Россию буквально все проблемы. В массовом сознании, особенно у молодежи, образ России исключительно негативный", — отметила она.По словам Бурджанадзе, нынешняя власть стремится придерживаться курса команды Михаила Саакашвили, для которой взаимодействие с Москвой было равносильно предательству."Сейчас "Грузинская мечта" повторяет политику Саакашвили во многих областях, причем берет только плохое. У него они переняли и тренд "если хочешь дискредитировать политика, нужно назвать его прорусским", — посетовала она.Бурджанадзе также добавила, что из-за "антирусского тренда" некоторые государственные деятели могут лишиться серьезного количества избирателей. Тем не менее, как отметила она, переговоры с Россией и совместное решение ряда проблем необходимы прежде всего самой Грузии.
https://ria.ru/20201211/gruziya-1588738066.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201108/burdzhanadze-1583625901.html
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россия, михаил саакашвили, нино бурджанадзе, грузия, в мире
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости.
Экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе
объяснила в разговоре с "Ъ"
заявления ряда политиков, стремящихся сформировать негативный образ России в глазах избирателей.
"В Грузии есть обида на Россию, хотя есть и субъективный фактор, когда политики стремятся переложить на Россию буквально все проблемы. В массовом сознании, особенно у молодежи, образ России исключительно негативный", — отметила она.
По словам Бурджанадзе, нынешняя власть стремится придерживаться курса команды Михаила Саакашвили
, для которой взаимодействие с Москвой было равносильно предательству.
"Сейчас "Грузинская мечта" повторяет политику Саакашвили во многих областях, причем берет только плохое. У него они переняли и тренд "если хочешь дискредитировать политика, нужно назвать его прорусским", — посетовала она.
Бурджанадзе также добавила, что из-за "антирусского тренда" некоторые государственные деятели могут лишиться серьезного количества избирателей. Тем не менее, как отметила она, переговоры с Россией и совместное решение ряда проблем необходимы прежде всего самой Грузии.