https://ria.ru/20210101/obida-1591772714.html

Бурджанадзе рассказала об обиде Грузии на Россию

Бурджанадзе рассказала об обиде Грузии на Россию

Экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе объяснила в разговоре с "Ъ" заявления ряда политиков, стремящихся сформировать негативный образ России в глазах... РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T16:10

2021-01-01T16:10

2021-01-01T19:18

россия

михаил саакашвили

нино бурджанадзе

грузия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155025/13/1550251387_260:127:2849:1583_1920x0_80_0_0_648603b22d2a52e5d25bbc32138a9c06.jpg

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе объяснила в разговоре с "Ъ" заявления ряда политиков, стремящихся сформировать негативный образ России в глазах избирателей."В Грузии есть обида на Россию, хотя есть и субъективный фактор, когда политики стремятся переложить на Россию буквально все проблемы. В массовом сознании, особенно у молодежи, образ России исключительно негативный", — отметила она.По словам Бурджанадзе, нынешняя власть стремится придерживаться курса команды Михаила Саакашвили, для которой взаимодействие с Москвой было равносильно предательству."Сейчас "Грузинская мечта" повторяет политику Саакашвили во многих областях, причем берет только плохое. У него они переняли и тренд "если хочешь дискредитировать политика, нужно назвать его прорусским", — посетовала она.Бурджанадзе также добавила, что из-за "антирусского тренда" некоторые государственные деятели могут лишиться серьезного количества избирателей. Тем не менее, как отметила она, переговоры с Россией и совместное решение ряда проблем необходимы прежде всего самой Грузии.

https://ria.ru/20201211/gruziya-1588738066.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201108/burdzhanadze-1583625901.html

россия

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил саакашвили, нино бурджанадзе, грузия, в мире