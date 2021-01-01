https://ria.ru/20210101/obeschaniya-1591752884.html
Стало известно, что россияне пообещали себе на 2021 год
Стало известно, что россияне пообещали себе на 2021 год
Сервис по поиску работы Superjob провел опрос и выяснил, что россияне хотят поменять в своей жизни с Нового года. РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T10:51
2021-01-01T10:51
2021-01-01T12:07
новый год
superjob
новый год—2021
россия
общество
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Сервис по поиску работы Superjob провел опрос и выяснил, что россияне хотят поменять в своей жизни с Нового года.Так, 29 процентов респондентов намерены заняться образованием и начать больше читать, чуть меньше — 27 процентов хотят наладить личную жизнь. Такое же количество россиян планирует выделить время на спорт, и еще столько же — на общение с родными и близкими. Больше времени посвящать увлечениям и хобби намерены 22 процента опрошенных. Кроме того, 22 процента хотят сменить место жительства. Столько же желают выучить иностранный язык.Также среди новогодних обещаний россиян числятся: пересмотр отношения к жизни и окружающим (это планируют сделать 19 процентов опрошенных), изменение системы питания (еще 18 процентов респондентов), ремонт (17 процентов россиян), отказ от вредных привычек (15 процентов) и больше отдыхать (14 процентов). Каждый десятый россиянин планирует поменять круг друзей.Ничего не хотят менять лишь шесть процентов опрошенных.Как отмечается, мужчины чаще женщин хотят покончить с вредными привычками, а женщины планируют изменить систему питания и пересмотреть свои взгляды. Россияне до 24 лет больше всего намерены заниматься образованием и чтением, а люди старше 45 и участники опроса с зарплатой выше 80 тысяч рублей намерены уделять больше времени родным и близким.В исследовании участвовали 1600 респондентов. Опрос проводился с 26 по 28 декабря на территории всей страны.
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новый год, superjob, россия, общество
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости.
Сервис по поиску работы Superjob
провел опрос и выяснил, что россияне хотят поменять в своей жизни с Нового года
.
Так, 29 процентов респондентов намерены заняться образованием и начать больше читать, чуть меньше — 27 процентов хотят наладить личную жизнь. Такое же количество россиян планирует выделить время на спорт, и еще столько же — на общение с родными и близкими. Больше времени посвящать увлечениям и хобби намерены 22 процента опрошенных.
Кроме того, 22 процента хотят сменить место жительства. Столько же желают выучить иностранный язык.
Также среди новогодних обещаний россиян числятся: пересмотр отношения к жизни и окружающим (это планируют сделать 19 процентов опрошенных), изменение системы питания (еще 18 процентов респондентов), ремонт (17 процентов россиян), отказ от вредных привычек (15 процентов) и больше отдыхать (14 процентов). Каждый десятый россиянин планирует поменять круг друзей.
Ничего не хотят менять лишь шесть процентов опрошенных.
Как отмечается, мужчины чаще женщин хотят покончить с вредными привычками, а женщины планируют изменить систему питания и пересмотреть свои взгляды. Россияне до 24 лет больше всего намерены заниматься образованием и чтением, а люди старше 45 и участники опроса с зарплатой выше 80 тысяч рублей намерены уделять больше времени родным и близким.
В исследовании участвовали 1600 респондентов. Опрос проводился с 26 по 28 декабря на территории всей страны.