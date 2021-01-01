https://ria.ru/20210101/obeschaniya-1591752884.html

Стало известно, что россияне пообещали себе на 2021 год

Стало известно, что россияне пообещали себе на 2021 год

Сервис по поиску работы Superjob провел опрос и выяснил, что россияне хотят поменять в своей жизни с Нового года. РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T10:51

2021-01-01T10:51

2021-01-01T12:07

новый год

superjob

новый год—2021

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156083/65/1560836513_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_3c111bdd08d069068f21bc9c6e30d913.jpg

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Сервис по поиску работы Superjob провел опрос и выяснил, что россияне хотят поменять в своей жизни с Нового года.Так, 29 процентов респондентов намерены заняться образованием и начать больше читать, чуть меньше — 27 процентов хотят наладить личную жизнь. Такое же количество россиян планирует выделить время на спорт, и еще столько же — на общение с родными и близкими. Больше времени посвящать увлечениям и хобби намерены 22 процента опрошенных. Кроме того, 22 процента хотят сменить место жительства. Столько же желают выучить иностранный язык.Также среди новогодних обещаний россиян числятся: пересмотр отношения к жизни и окружающим (это планируют сделать 19 процентов опрошенных), изменение системы питания (еще 18 процентов респондентов), ремонт (17 процентов россиян), отказ от вредных привычек (15 процентов) и больше отдыхать (14 процентов). Каждый десятый россиянин планирует поменять круг друзей.Ничего не хотят менять лишь шесть процентов опрошенных.Как отмечается, мужчины чаще женщин хотят покончить с вредными привычками, а женщины планируют изменить систему питания и пересмотреть свои взгляды. Россияне до 24 лет больше всего намерены заниматься образованием и чтением, а люди старше 45 и участники опроса с зарплатой выше 80 тысяч рублей намерены уделять больше времени родным и близким.В исследовании участвовали 1600 респондентов. Опрос проводился с 26 по 28 декабря на территории всей страны.

https://ria.ru/20201228/prazdnik-1591160894.html

https://ria.ru/20201221/zhelanie-1590298649.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый год, superjob, россия, общество