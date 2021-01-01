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В Китае назвали невыносимое русское блюдо
В Китае назвали невыносимое русское блюдо
Пользователь китайской платформы Sohu порассуждал о закусках россиян к алкоголю и назвал блюдо с "невыносимым" вкусом. РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T16:38
2021-01-01T16:38
2021-01-01T19:05
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Пользователь китайской платформы Sohu порассуждал о закусках россиян к алкоголю и назвал блюдо с "невыносимым" вкусом."Любимое блюдо русских к алкоголю — это соленая рыба, или как ее называют — вяленая, формально сырая, рыба. Вкус у нее действительно невыносимый, но русским очень нравится", — удивился автор публикации.Также жителя Китая удивило то, что россияне "могут засолить или замариновать что угодно", в частности огурцы, помидоры, грибы, капусту и даже белое мясо.Кроме того, автор публикации отметил, что в домашних условиях традиционные русские напитки можно закусывать всем, что есть под рукой, — например, черным хлебом, картофелем, сырым луком и даже "запахом меховой шапки".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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россия, китай, еда, алкоголь, в мире
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости.
Пользователь китайской платформы Sohu
порассуждал о закусках россиян к алкоголю и назвал блюдо с "невыносимым" вкусом.
"Любимое блюдо русских к алкоголю — это соленая рыба, или как ее называют — вяленая, формально сырая, рыба. Вкус у нее действительно невыносимый, но русским очень нравится", — удивился автор публикации.
Также жителя Китая удивило то, что россияне "могут засолить или замариновать что угодно", в частности огурцы, помидоры, грибы, капусту и даже белое мясо.
Кроме того, автор публикации отметил, что в домашних условиях традиционные русские напитки можно закусывать всем, что есть под рукой, — например, черным хлебом, картофелем, сырым луком и даже "запахом меховой шапки".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>