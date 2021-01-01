https://ria.ru/20210101/nevynosimo-1591774870.html

В Китае назвали невыносимое русское блюдо

В Китае назвали невыносимое русское блюдо

Пользователь китайской платформы Sohu порассуждал о закусках россиян к алкоголю и назвал блюдо с "невыносимым" вкусом. РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T16:38

2021-01-01T16:38

2021-01-01T19:05

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китай

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алкоголь

в мире

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Пользователь китайской платформы Sohu порассуждал о закусках россиян к алкоголю и назвал блюдо с "невыносимым" вкусом."Любимое блюдо русских к алкоголю — это соленая рыба, или как ее называют — вяленая, формально сырая, рыба. Вкус у нее действительно невыносимый, но русским очень нравится", — удивился автор публикации.Также жителя Китая удивило то, что россияне "могут засолить или замариновать что угодно", в частности огурцы, помидоры, грибы, капусту и даже белое мясо.Кроме того, автор публикации отметил, что в домашних условиях традиционные русские напитки можно закусывать всем, что есть под рукой, — например, черным хлебом, картофелем, сырым луком и даже "запахом меховой шапки".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210101/koronavirus-1589091371.html

https://ria.ru/20200627/1573562936.html

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россия, китай, еда, алкоголь, в мире