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В России начала действовать повышенная ставка НДФЛ для богатых людей
В России начала действовать повышенная ставка НДФЛ для богатых людей
С 1 января Россия переходит на прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ) — для состоятельных россиян ставка повышается до 15 процентов. РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T15:34
2021-01-01T15:34
ндфл
налоги
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. С 1 января Россия переходит на прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ) — для состоятельных россиян ставка повышается до 15 процентов.Российские власти многие годы считали оптимальной плоскую шкалу налогообложения (13 процентов на любые доходы), которая действовала с 2001 года. Но минувшим летом президент Владимир Путин предложил повысить ставку НДФЛ до 15 процентов для доходов свыше пяти миллионов рублей в год. Тогда глава государства пояснил, что речь идет не обо всех доходах — повышенной ставкой будет облагаться только та их часть, которая превышает пять миллионов.Повышенный налог придется платить с доходов, связанных непосредственно с трудовой деятельность (зарплаты, дивидендов и т. п.), а вот для выручки от продажи личного имущества (за исключением ценных бумаг), страховых и пенсионных выплат будет действовать прежняя ставка в 13 процентов.По словам министра финансов Антона Силуанова, повышенный НДФЛ затронет более процента работающих россиян. Минфин рассчитывает, что эта мера в ближайшие три года принесет бюджету около 190 миллиардов рублей. Эти деньги направят на лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями.
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ндфл, налоги, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), экономика

В России начала действовать повышенная ставка НДФЛ для богатых людей

15:34 01.01.2021
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкБланк налоговой декларации на доходы физических лиц
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. С 1 января Россия переходит на прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ) — для состоятельных россиян ставка повышается до 15 процентов.
Российские власти многие годы считали оптимальной плоскую шкалу налогообложения (13 процентов на любые доходы), которая действовала с 2001 года. Но минувшим летом президент Владимир Путин предложил повысить ставку НДФЛ до 15 процентов для доходов свыше пяти миллионов рублей в год. Тогда глава государства пояснил, что речь идет не обо всех доходах — повышенной ставкой будет облагаться только та их часть, которая превышает пять миллионов.
Повышенный налог придется платить с доходов, связанных непосредственно с трудовой деятельность (зарплаты, дивидендов и т. п.), а вот для выручки от продажи личного имущества (за исключением ценных бумаг), страховых и пенсионных выплат будет действовать прежняя ставка в 13 процентов.
По словам министра финансов Антона Силуанова, повышенный НДФЛ затронет более процента работающих россиян. Минфин рассчитывает, что эта мера в ближайшие три года принесет бюджету около 190 миллиардов рублей. Эти деньги направят на лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями.
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
04:10
Налог на доходы физических лиц в России
 
НДФЛНалогиАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
 
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