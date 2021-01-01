https://ria.ru/20210101/ndfl-1591769829.html

В России начала действовать повышенная ставка НДФЛ для богатых людей

В России начала действовать повышенная ставка НДФЛ для богатых людей

С 1 января Россия переходит на прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ) — для состоятельных россиян ставка повышается до 15 процентов. РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T15:34

2021-01-01T15:34

2021-01-01T15:34

ндфл

налоги

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/154344/24/1543442440_0:176:3018:1874_1920x0_80_0_0_25f1479aa2cd24d4eb0642f98181125b.jpg

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. С 1 января Россия переходит на прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ) — для состоятельных россиян ставка повышается до 15 процентов.Российские власти многие годы считали оптимальной плоскую шкалу налогообложения (13 процентов на любые доходы), которая действовала с 2001 года. Но минувшим летом президент Владимир Путин предложил повысить ставку НДФЛ до 15 процентов для доходов свыше пяти миллионов рублей в год. Тогда глава государства пояснил, что речь идет не обо всех доходах — повышенной ставкой будет облагаться только та их часть, которая превышает пять миллионов.Повышенный налог придется платить с доходов, связанных непосредственно с трудовой деятельность (зарплаты, дивидендов и т. п.), а вот для выручки от продажи личного имущества (за исключением ценных бумаг), страховых и пенсионных выплат будет действовать прежняя ставка в 13 процентов.По словам министра финансов Антона Силуанова, повышенный НДФЛ затронет более процента работающих россиян. Минфин рассчитывает, что эта мера в ближайшие три года принесет бюджету около 190 миллиардов рублей. Эти деньги направят на лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями.

https://ria.ru/20210101/nalogi-1590690390.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ндфл, налоги, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), экономика