https://ria.ru/20210101/musor-1591747697.html
Вступил в силу запрет устраивать свалку отходов в лесах и возле ЛЭП
Вступил в силу запрет устраивать свалку отходов в лесах и возле ЛЭП
Свалки бытовых отходов в России с 1 января запрещено устраивать в лесах, на территориях садоводческих товариществ, в зонах линий электропередачи, а также... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T08:11
2021-01-01T08:11
2021-01-01T08:11
россия
жкх
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155979/91/1559799120_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9f4f683d523724a1f7750d9c675fe9bb.jpg
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Свалки бытовых отходов в России с 1 января запрещено устраивать в лесах, на территориях садоводческих товариществ, в зонах линий электропередачи, а также электрических станций и подстанций."На территориях общего пользования городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, на территориях садоводства или огородничества, в том числе вне границ указанных территорий, в охранных зонах линий электропередачи, электрических станций и подстанций, а также лесах, лесопарковых зонах и на землях сельскохозяйственного назначения запрещается устраивать свалки отходов", - говорится в правилах противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства.Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно.
https://ria.ru/20210101/yanvar-1588748415.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155979/91/1559799120_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_be26edc2b4aa586cc9353cf8f79d164e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, жкх, общество
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Свалки бытовых отходов в России с 1 января запрещено устраивать в лесах, на территориях садоводческих товариществ, в зонах линий электропередачи, а также электрических станций и подстанций.
"На территориях общего пользования городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, на территориях садоводства или огородничества, в том числе вне границ указанных территорий, в охранных зонах линий электропередачи, электрических станций и подстанций, а также лесах, лесопарковых зонах и на землях сельскохозяйственного назначения запрещается устраивать свалки отходов", - говорится в правилах противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно.