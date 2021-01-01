https://ria.ru/20210101/musor-1591747697.html

Вступил в силу запрет устраивать свалку отходов в лесах и возле ЛЭП

Вступил в силу запрет устраивать свалку отходов в лесах и возле ЛЭП

Свалки бытовых отходов в России с 1 января запрещено устраивать в лесах, на территориях садоводческих товариществ, в зонах линий электропередачи, а также... РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T08:11

2021-01-01T08:11

2021-01-01T08:11

россия

жкх

общество

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Свалки бытовых отходов в России с 1 января запрещено устраивать в лесах, на территориях садоводческих товариществ, в зонах линий электропередачи, а также электрических станций и подстанций."На территориях общего пользования городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, на территориях садоводства или огородничества, в том числе вне границ указанных территорий, в охранных зонах линий электропередачи, электрических станций и подстанций, а также лесах, лесопарковых зонах и на землях сельскохозяйственного назначения запрещается устраивать свалки отходов", - говорится в правилах противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства.Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно.

https://ria.ru/20210101/yanvar-1588748415.html

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2021

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