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Вступил в силу запрет устраивать свалку отходов в лесах и возле ЛЭП
Вступил в силу запрет устраивать свалку отходов в лесах и возле ЛЭП
Свалки бытовых отходов в России с 1 января запрещено устраивать в лесах, на территориях садоводческих товариществ, в зонах линий электропередачи, а также... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T08:11
2021-01-01T08:11
россия
жкх
общество
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Свалки бытовых отходов в России с 1 января запрещено устраивать в лесах, на территориях садоводческих товариществ, в зонах линий электропередачи, а также электрических станций и подстанций."На территориях общего пользования городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, на территориях садоводства или огородничества, в том числе вне границ указанных территорий, в охранных зонах линий электропередачи, электрических станций и подстанций, а также лесах, лесопарковых зонах и на землях сельскохозяйственного назначения запрещается устраивать свалки отходов", - говорится в правилах противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства.Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно.
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россия, жкх, общество

Вступил в силу запрет устраивать свалку отходов в лесах и возле ЛЭП

08:11 01.01.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭкскаватор на полигоне твердых бытовых отходов "Кучино" в Балашихе Московской области
Экскаватор на полигоне твердых бытовых отходов Кучино в Балашихе Московской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Свалки бытовых отходов в России с 1 января запрещено устраивать в лесах, на территориях садоводческих товариществ, в зонах линий электропередачи, а также электрических станций и подстанций.
"На территориях общего пользования городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, на территориях садоводства или огородничества, в том числе вне границ указанных территорий, в охранных зонах линий электропередачи, электрических станций и подстанций, а также лесах, лесопарковых зонах и на землях сельскохозяйственного назначения запрещается устраивать свалки отходов", - говорится в правилах противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства.
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Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно.
 
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