https://ria.ru/20210101/mrot-1591746394.html

В России увеличены МРОТ и прожиточный минимум

В России увеличены МРОТ и прожиточный минимум

С 1 января этого года в России увеличивается размер минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Они составят 12 792 рубля и 11 653 рубля в РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T06:52

2021-01-01T06:52

2021-01-01T07:16

россия

мрот

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

андрей пудов

общество

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. С 1 января этого года в России увеличивается размер минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Они составят 12 792 рубля и 11 653 рубля в месяц соответственно.Минтруда в 2020 году представило новый порядок расчета этих показателей. С нового года соотношение МРОТ и медианной заработной платы устанавливается на уровне 42 процентов, соотношение прожиточного минимума и медианного среднедушевого дохода за прошлый год — в размере 44,2 процента.Помимо этого, размер минимального размера оплаты труда не сможет стать меньше даже при понижении уровня медианной зарплаты. Ежегодное установление величины МРОТ и прожиточного минимума должны получать поддержку профсоюзов и работодателей.По мнению Министерства труда, данные меры поспособствуют улучшению положения граждан, поскольку увеличение прожиточного минимума и МРОТ будет выше инфляции. Также решение даст возможность исправить ситуацию в 60 регионах, где наблюдается занижение прожиточного минимума. Как это скажется на пенсияхРанее заместитель главы Минтруда Андрей Пудов сообщил, что новейшая методика расчета прожиточного минимума будет способствовать росту пенсий.Он, в том числе, заявил, что такие решения приведут к повышению заинтересованности "обелять" зарплату, поскольку теперь ее значение непосредственно влияет на величину прожиточного минимума через размер медианной зарплаты.

https://ria.ru/20201223/mrot-1590607713.html

https://ria.ru/20201208/bolnichnyy-1588273608.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мрот, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), андрей пудов, общество