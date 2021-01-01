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В России увеличены МРОТ и прожиточный минимум
В России увеличены МРОТ и прожиточный минимум
С 1 января этого года в России увеличивается размер минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Они составят 12 792 рубля и 11 653 рубля в РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T06:52
2021-01-01T07:16
россия
мрот
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
андрей пудов
общество
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. С 1 января этого года в России увеличивается размер минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Они составят 12 792 рубля и 11 653 рубля в месяц соответственно.Минтруда в 2020 году представило новый порядок расчета этих показателей. С нового года соотношение МРОТ и медианной заработной платы устанавливается на уровне 42 процентов, соотношение прожиточного минимума и медианного среднедушевого дохода за прошлый год — в размере 44,2 процента.Помимо этого, размер минимального размера оплаты труда не сможет стать меньше даже при понижении уровня медианной зарплаты. Ежегодное установление величины МРОТ и прожиточного минимума должны получать поддержку профсоюзов и работодателей.По мнению Министерства труда, данные меры поспособствуют улучшению положения граждан, поскольку увеличение прожиточного минимума и МРОТ будет выше инфляции. Также решение даст возможность исправить ситуацию в 60 регионах, где наблюдается занижение прожиточного минимума. Как это скажется на пенсияхРанее заместитель главы Минтруда Андрей Пудов сообщил, что новейшая методика расчета прожиточного минимума будет способствовать росту пенсий.Он, в том числе, заявил, что такие решения приведут к повышению заинтересованности "обелять" зарплату, поскольку теперь ее значение непосредственно влияет на величину прожиточного минимума через размер медианной зарплаты.
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россия, мрот, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), андрей пудов, общество

В России увеличены МРОТ и прожиточный минимум

06:52 01.01.2021 (обновлено: 07:16 01.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЖенщина производит снятие денег в банкомате
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. С 1 января этого года в России увеличивается размер минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Они составят 12 792 рубля и 11 653 рубля в месяц соответственно.
Минтруда в 2020 году представило новый порядок расчета этих показателей. С нового года соотношение МРОТ и медианной заработной платы устанавливается на уровне 42 процентов, соотношение прожиточного минимума и медианного среднедушевого дохода за прошлый год — в размере 44,2 процента.
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Путин поддержал идею повысить МРОТ
Помимо этого, размер минимального размера оплаты труда не сможет стать меньше даже при понижении уровня медианной зарплаты. Ежегодное установление величины МРОТ и прожиточного минимума должны получать поддержку профсоюзов и работодателей.
По мнению Министерства труда, данные меры поспособствуют улучшению положения граждан, поскольку увеличение прожиточного минимума и МРОТ будет выше инфляции. Также решение даст возможность исправить ситуацию в 60 регионах, где наблюдается занижение прожиточного минимума.

Как это скажется на пенсиях

Ранее заместитель главы Минтруда Андрей Пудов сообщил, что новейшая методика расчета прожиточного минимума будет способствовать росту пенсий.
"В этом контексте уверен в том, что при росте медианной заработной платы в том числе будет расти, соответственно, и значение выплат, с которых осуществляются платежи в Пенсионный фонд России. Больше платежи — больше пенсии. Резюме: значение будет изменяться в большую сторону", — сказал Пудов.
Он, в том числе, заявил, что такие решения приведут к повышению заинтересованности "обелять" зарплату, поскольку теперь ее значение непосредственно влияет на величину прожиточного минимума через размер медианной зарплаты.
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РоссияМРОТМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Андрей ПудовОбщество
 
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