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В России вырастут МРОТ и прожиточный минимум
В России вырастут МРОТ и прожиточный минимум
С 1 января 2021 года величина минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России составит 12 792 рубля в месяц, прожиточного минимума — 11 653 рубля. РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T00:19
2021-01-01T00:19
2021-01-01T11:05
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В России выросли МРОТ и прожиточный минимум
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. С 1 января 2021 года величина минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России составит 12 792 рубля в месяц, прожиточного минимума — 11 653 рубля.В прошлом году Министерство труда предложило новый порядок расчета этих показателей: отношение минимального размера оплаты труда к медианной зарплате должно составлять 42 процента, прожиточного минимума к медианному среднедушевому доходу за предыдущий год — 44,2 процента.Кроме того, МРОТ не сможет снижаться даже при снижении размера медианной зарплаты. Ежегодное установление величины МРОТ и прожиточного минимума должно получать поддержку профсоюзов и работодателей. По мнению министерства, это улучшит положение россиян, поскольку рост прожиточного минимума и МРОТ будет превышать инфляцию, а также позволит исправить ситуацию в 60 регионах, занижающих прожиточный минимум. В Минтруде также уверены, что новая методика расчета прожиточного минимума приведет к росту пенсий.
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россия, мрот, москва
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости.
С 1 января 2021 года величина минимального размера оплаты труда (МРОТ)
в России составит 12 792 рубля в месяц, прожиточного минимума — 11 653 рубля.
В прошлом году Министерство труда предложило новый порядок расчета этих показателей: отношение минимального размера оплаты труда к медианной зарплате должно составлять 42 процента, прожиточного минимума к медианному среднедушевому доходу за предыдущий год — 44,2 процента.
Кроме того, МРОТ не сможет снижаться даже при снижении размера медианной зарплаты. Ежегодное установление величины МРОТ и прожиточного минимума должно получать поддержку профсоюзов и работодателей.
По мнению министерства, это улучшит положение россиян, поскольку рост прожиточного минимума и МРОТ будет превышать инфляцию, а также позволит исправить ситуацию в 60 регионах, занижающих прожиточный минимум. В Минтруде также уверены, что новая методика расчета прожиточного минимума приведет к росту пенсий.