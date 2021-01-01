https://ria.ru/20210101/mrot-1591741184.html

В России вырастут МРОТ и прожиточный минимум

В России вырастут МРОТ и прожиточный минимум

С 1 января 2021 года величина минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России составит 12 792 рубля в месяц, прожиточного минимума — 11 653 рубля. РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T00:19

2021-01-01T00:19

2021-01-01T11:05

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мрот

москва

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В России выросли МРОТ и прожиточный минимум

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. С 1 января 2021 года величина минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России составит 12 792 рубля в месяц, прожиточного минимума — 11 653 рубля.В прошлом году Министерство труда предложило новый порядок расчета этих показателей: отношение минимального размера оплаты труда к медианной зарплате должно составлять 42 процента, прожиточного минимума к медианному среднедушевому доходу за предыдущий год — 44,2 процента.Кроме того, МРОТ не сможет снижаться даже при снижении размера медианной зарплаты. Ежегодное установление величины МРОТ и прожиточного минимума должно получать поддержку профсоюзов и работодателей. По мнению министерства, это улучшит положение россиян, поскольку рост прожиточного минимума и МРОТ будет превышать инфляцию, а также позволит исправить ситуацию в 60 регионах, занижающих прожиточный минимум. В Минтруде также уверены, что новая методика расчета прожиточного минимума приведет к росту пенсий.

https://ria.ru/20201229/zarplata-1591316690.html

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россия, мрот, москва