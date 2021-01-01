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Ученые удивились влиянию COVID-19 на мозг
Ученые удивились влиянию COVID-19 на мозг
Группа ученых из Национального института здравоохранения во время исследования влияния коронавируса на мозг выявила признаки повреждений, которые говорят об... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T10:16
2021-01-01T12:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
наука
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Группа ученых из Национального института здравоохранения во время исследования влияния коронавируса на мозг выявила признаки повреждений, которые говорят об истончении и протекании кровеносных сосудов. Однако специалисты не увидели никаких признаков SARS-CoV-2 в образцах тканей, что дало им основание предположить, что повреждения не были вызваны прямой вирусной атакой на мозг. Результаты работы опубликованы в New England Journal of Medicine.Как пояснил доктор медицинских наук и клинический директор Национального института неврологических расстройств и инсульта Национального института здоровья и старший автор исследования Авиндра Нат, ученые обнаружили, что мозг зараженных коронавирусом пациентов может быть восприимчив к повреждению микрососудов."Наши результаты показывают, что это может быть вызвано воспалительной реакцией организма на вирус", — пояснил врач.Он выразил надежду, что эти данные помогут врачам понять проблемы, возникающие у пациентов. Ученые провели углубленное исследование образцов ткани мозга 19 пациентов, умерших после заражения коронавирусной инфекцией с марта по июль 2020 года. Возраст пациентов составлял от пяти до 73 лет. У многих был один или несколько факторов риска: диабет, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Сканирование мозга показало наличие множества ярких пятен, которые говорят о воспалении, а также темных пятен, сигнализирующих о кровотечении."Мы были удивлены. Изначально мы ожидали увидеть повреждения, вызванные нехваткой кислорода. Вместо этого обнаружили мультифокальные области повреждения, которые обычно связаны с инсультами и нейровоспалительными заболеваниями", — пояснил Нат. При этом ученые не нашли признаков инфекции в образцах ткани мозга. Как пояснил исследователь, результаты показывают, что найденные повреждения, возможно, не были вызваны коронавирусом, непосредственно заражающим мозг. В будущем ученые планируют изучить, как коронавирус вредит кровеносным сосудам мозга и вызывает ли это симптомы различной длительности.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, наука

Ученые удивились влиянию COVID-19 на мозг

10:16 01.01.2021 (обновлено: 12:53 01.01.2021)
 
© Fotolia / Sergey NivensВрач изучает снимки головного мозга человека
Врач изучает снимки головного мозга человека - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© Fotolia / Sergey Nivens
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Группа ученых из Национального института здравоохранения во время исследования влияния коронавируса на мозг выявила признаки повреждений, которые говорят об истончении и протекании кровеносных сосудов. Однако специалисты не увидели никаких признаков SARS-CoV-2 в образцах тканей, что дало им основание предположить, что повреждения не были вызваны прямой вирусной атакой на мозг. Результаты работы опубликованы в New England Journal of Medicine.
Как пояснил доктор медицинских наук и клинический директор Национального института неврологических расстройств и инсульта Национального института здоровья и старший автор исследования Авиндра Нат, ученые обнаружили, что мозг зараженных коронавирусом пациентов может быть восприимчив к повреждению микрососудов.
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"Наши результаты показывают, что это может быть вызвано воспалительной реакцией организма на вирус", — пояснил врач.
Он выразил надежду, что эти данные помогут врачам понять проблемы, возникающие у пациентов. Ученые провели углубленное исследование образцов ткани мозга 19 пациентов, умерших после заражения коронавирусной инфекцией с марта по июль 2020 года. Возраст пациентов составлял от пяти до 73 лет. У многих был один или несколько факторов риска: диабет, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Сканирование мозга показало наличие множества ярких пятен, которые говорят о воспалении, а также темных пятен, сигнализирующих о кровотечении.
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"Мы были удивлены. Изначально мы ожидали увидеть повреждения, вызванные нехваткой кислорода. Вместо этого обнаружили мультифокальные области повреждения, которые обычно связаны с инсультами и нейровоспалительными заболеваниями", — пояснил Нат.
При этом ученые не нашли признаков инфекции в образцах ткани мозга. Как пояснил исследователь, результаты показывают, что найденные повреждения, возможно, не были вызваны коронавирусом, непосредственно заражающим мозг. В будущем ученые планируют изучить, как коронавирус вредит кровеносным сосудам мозга и вызывает ли это симптомы различной длительности.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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