https://ria.ru/20210101/monolit-1591771652.html
Рядом с Солсбери обнаружили очередной загадочный монолит
Рядом с Солсбери обнаружили очередной загадочный монолит
В окрестностях британского города Солсбери появился загадочный монолит, подобный тем, что уже находили в некоторых странах. Об этом сообщает телеканал ITV News. РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T15:56
2021-01-01T15:56
2021-01-01T16:26
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В окрестностях британского города Солсбери появился загадочный монолит, подобный тем, что уже находили в некоторых странах. Об этом сообщает телеканал ITV News.Монолит высотой примерно 2,4 метра заметили в графстве Уилтшир утром. Трехсторонняя конструкция имеет зеркальную поверхность. На одной из сторон, покрытой инеем, написано: "С Новым годом!"Как монолит появился в районе Солсбери и кто его там оставил, пока не известно.Ранее несколько сверкающих монолитов были обнаружены в Германии, Нидерландах, США, Румынии, Великобритании и Боливии. Еще один нашли в Испании, но там он уже упал.
https://ria.ru/20201217/monolit-1589817237.html
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