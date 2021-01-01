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Рядом с Солсбери обнаружили очередной загадочный монолит
Рядом с Солсбери обнаружили очередной загадочный монолит
В окрестностях британского города Солсбери появился загадочный монолит, подобный тем, что уже находили в некоторых странах. Об этом сообщает телеканал ITV News. РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T15:56
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боливия
сша
испания
в мире
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В окрестностях британского города Солсбери появился загадочный монолит, подобный тем, что уже находили в некоторых странах. Об этом сообщает телеканал ITV News.Монолит высотой примерно 2,4 метра заметили в графстве Уилтшир утром. Трехсторонняя конструкция имеет зеркальную поверхность. На одной из сторон, покрытой инеем, написано: "С Новым годом!"Как монолит появился в районе Солсбери и кто его там оставил, пока не известно.Ранее несколько сверкающих монолитов были обнаружены в Германии, Нидерландах, США, Румынии, Великобритании и Боливии. Еще один нашли в Испании, но там он уже упал.
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боливия, сша, испания, в мире

Рядом с Солсбери обнаружили очередной загадочный монолит

15:56 01.01.2021 (обновлено: 16:26 01.01.2021)
 
© НОЦ ТулаТЕХ/YoutubeМонолит в Кондуках, Тульская область
Монолит в Кондуках, Тульская область - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© НОЦ ТулаТЕХ/Youtube
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В окрестностях британского города Солсбери появился загадочный монолит, подобный тем, что уже находили в некоторых странах. Об этом сообщает телеканал ITV News.
Монолит высотой примерно 2,4 метра заметили в графстве Уилтшир утром. Трехсторонняя конструкция имеет зеркальную поверхность. На одной из сторон, покрытой инеем, написано: "С Новым годом!"
Металлическая структура, обнаружненная в муниципалитете Самайпата департамента Санта-Крус, Боливия - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря 2020, 23:08
В Боливии обнаружили очередной загадочный монолит
Как монолит появился в районе Солсбери и кто его там оставил, пока не известно.
Ранее несколько сверкающих монолитов были обнаружены в Германии, Нидерландах, США, Румынии, Великобритании и Боливии. Еще один нашли в Испании, но там он уже упал.
 
БоливияСШАИспанияВ мире
 
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