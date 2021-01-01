https://ria.ru/20210101/monolit-1591771652.html

Рядом с Солсбери обнаружили очередной загадочный монолит

Рядом с Солсбери обнаружили очередной загадочный монолит

В окрестностях британского города Солсбери появился загадочный монолит, подобный тем, что уже находили в некоторых странах. Об этом сообщает телеканал ITV News. РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T15:56

2021-01-01T15:56

2021-01-01T16:26

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В окрестностях британского города Солсбери появился загадочный монолит, подобный тем, что уже находили в некоторых странах. Об этом сообщает телеканал ITV News.Монолит высотой примерно 2,4 метра заметили в графстве Уилтшир утром. Трехсторонняя конструкция имеет зеркальную поверхность. На одной из сторон, покрытой инеем, написано: "С Новым годом!"Как монолит появился в районе Солсбери и кто его там оставил, пока не известно.Ранее несколько сверкающих монолитов были обнаружены в Германии, Нидерландах, США, Румынии, Великобритании и Боливии. Еще один нашли в Испании, но там он уже упал.

https://ria.ru/20201217/monolit-1589817237.html

боливия

сша

испания

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

боливия, сша, испания, в мире