Глава МИД Молдавии объяснил согласие стать врио премьера республики
12:54 01.01.2021 (обновлено: 13:02 01.01.2021)
КИШИНЕВ, 1 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Молдавии Аурелий Чокой согласился стать временно исполняющим обязанности премьер-министра, хотя еще находится в самоизоляции из-за коронавируса, сообщила в пятницу пресс-служба МИД.
Президент Молдавии Майя Санду в четверг подписала указ о назначении Чокоя врио премьер-министра.
"Несмотря на то, что я все еще нахожусь в самоизоляции дома, я принял предложение президента Майи Санду временно занять должность премьер-министра Молдавии. Уверяю вас, что сделаю все, чтобы правительство работало в интересах граждан", - цитирует Чокоя пресс-служба МИД на своей странице в Facebook.
Он отметил, что страна проходит через сложный период, поэтому республика не должна оставаться без правительства, несмотря на политическую ситуацию.
Ранее пресс-служба МИД сообщила, что 26 декабря у Чокоя был диагностирован коронавирус, из-за чего он проходит лечение на дому.
Премьер Молдавии Ион Кику на прошлой неделе подал в отставку, чтобы в стране появилась возможность провести досрочные выборы. Он заявлял, что будет выполнять обязанности главы кабмина до 31 декабря.