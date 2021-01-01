https://ria.ru/20210101/moldaviya-1591759602.html

Глава МИД Молдавии объяснил согласие стать врио премьера республики

Глава МИД Молдавии объяснил согласие стать врио премьера республики

Министр иностранных дел Молдавии Аурелий Чокой согласился стать временно исполняющим обязанности премьер-министра, хотя еще находится в самоизоляции из-за... РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T12:54

2021-01-01T12:54

2021-01-01T13:02

аурелий чокой

коронавирус covid-19

майя санду

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 1 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Молдавии Аурелий Чокой согласился стать временно исполняющим обязанности премьер-министра, хотя еще находится в самоизоляции из-за коронавируса, сообщила в пятницу пресс-служба МИД.Президент Молдавии Майя Санду в четверг подписала указ о назначении Чокоя врио премьер-министра.Он отметил, что страна проходит через сложный период, поэтому республика не должна оставаться без правительства, несмотря на политическую ситуацию.Ранее пресс-служба МИД сообщила, что 26 декабря у Чокоя был диагностирован коронавирус, из-за чего он проходит лечение на дому.Премьер Молдавии Ион Кику на прошлой неделе подал в отставку, чтобы в стране появилась возможность провести досрочные выборы. Он заявлял, что будет выполнять обязанности главы кабмина до 31 декабря.

https://ria.ru/20201231/sandu-1591661826.html

молдавия

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аурелий чокой, коронавирус covid-19, майя санду, молдавия, в мире