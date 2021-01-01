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Глава МИД Молдавии объяснил согласие стать врио премьера республики
Глава МИД Молдавии объяснил согласие стать врио премьера республики
Министр иностранных дел Молдавии Аурелий Чокой согласился стать временно исполняющим обязанности премьер-министра, хотя еще находится в самоизоляции из-за... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T12:54
2021-01-01T13:02
аурелий чокой
коронавирус covid-19
майя санду
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 1 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Молдавии Аурелий Чокой согласился стать временно исполняющим обязанности премьер-министра, хотя еще находится в самоизоляции из-за коронавируса, сообщила в пятницу пресс-служба МИД.Президент Молдавии Майя Санду в четверг подписала указ о назначении Чокоя врио премьер-министра.Он отметил, что страна проходит через сложный период, поэтому республика не должна оставаться без правительства, несмотря на политическую ситуацию.Ранее пресс-служба МИД сообщила, что 26 декабря у Чокоя был диагностирован коронавирус, из-за чего он проходит лечение на дому.Премьер Молдавии Ион Кику на прошлой неделе подал в отставку, чтобы в стране появилась возможность провести досрочные выборы. Он заявлял, что будет выполнять обязанности главы кабмина до 31 декабря.
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аурелий чокой, коронавирус covid-19, майя санду, молдавия, в мире

Глава МИД Молдавии объяснил согласие стать врио премьера республики

12:54 01.01.2021 (обновлено: 13:02 01.01.2021)
 
© Фото : МИД Молдавии Глава МИД Молдавии Аурелий Чокой
 Глава МИД Молдавии Аурелий Чокой - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© Фото : МИД Молдавии
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КИШИНЕВ, 1 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Молдавии Аурелий Чокой согласился стать временно исполняющим обязанности премьер-министра, хотя еще находится в самоизоляции из-за коронавируса, сообщила в пятницу пресс-служба МИД.
Президент Молдавии Майя Санду в четверг подписала указ о назначении Чокоя врио премьер-министра.
"Несмотря на то, что я все еще нахожусь в самоизоляции дома, я принял предложение президента Майи Санду временно занять должность премьер-министра Молдавии. Уверяю вас, что сделаю все, чтобы правительство работало в интересах граждан", - цитирует Чокоя пресс-служба МИД на своей странице в Facebook.
Он отметил, что страна проходит через сложный период, поэтому республика не должна оставаться без правительства, несмотря на политическую ситуацию.
Ранее пресс-служба МИД сообщила, что 26 декабря у Чокоя был диагностирован коронавирус, из-за чего он проходит лечение на дому.
Премьер Молдавии Ион Кику на прошлой неделе подал в отставку, чтобы в стране появилась возможность провести досрочные выборы. Он заявлял, что будет выполнять обязанности главы кабмина до 31 декабря.
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Аурелий ЧокойКоронавирус COVID-19Майя СандуМолдавияВ мире
 
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