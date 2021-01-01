https://ria.ru/20210101/mitingi-1591753410.html

В России запретили использовать пиротехнику на митингах и демонстрациях

В России запретили использовать пиротехнику на митингах и демонстрациях

Применение пиротехнических изделий запрещается на территории России с 1 января 2021 года при проведении митингов и демонстраций, а также шествий и... РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T11:03

2021-01-01T11:03

2021-01-01T11:03

общество

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Применение пиротехнических изделий запрещается на территории России с 1 января 2021 года при проведении митингов и демонстраций, а также шествий и пикетирования.Подчеркивается, что запрет на использование пиротехники также распространяется на кровли зданий, балконы и лоджии домов, объекты культурного наследия народов РФ, памятники истории, кладбища, заповедники, заказники и национальные парки.Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

https://ria.ru/20210101/pirotekhnika-1591747319.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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