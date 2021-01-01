https://ria.ru/20210101/mitingi-1591753410.html
В России запретили использовать пиротехнику на митингах и демонстрациях
В России запретили использовать пиротехнику на митингах и демонстрациях
Применение пиротехнических изделий запрещается на территории России с 1 января 2021 года при проведении митингов и демонстраций, а также шествий и... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T11:03
2021-01-01T11:03
2021-01-01T11:03
общество
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Применение пиротехнических изделий запрещается на территории России с 1 января 2021 года при проведении митингов и демонстраций, а также шествий и пикетирования.Подчеркивается, что запрет на использование пиротехники также распространяется на кровли зданий, балконы и лоджии домов, объекты культурного наследия народов РФ, памятники истории, кладбища, заповедники, заказники и национальные парки.Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
https://ria.ru/20210101/pirotekhnika-1591747319.html
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общество
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Применение пиротехнических изделий запрещается на территории России с 1 января 2021 года при проведении митингов и демонстраций, а также шествий и пикетирования.
"Применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских огней, соответствующих l классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий", запрещается во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования", - говорится в правилах противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства.
Подчеркивается, что запрет на использование пиротехники также распространяется на кровли зданий, балконы и лоджии домов, объекты культурного наследия народов РФ, памятники истории, кладбища, заповедники, заказники и национальные парки.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале
правовой информации.