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В Москве восстановили движение на фиолетовой ветке метро
В Москве восстановили движение на фиолетовой ветке метро
Движение восстановили на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы после инцидента с человеком на путях, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T16:59
2021-01-01T16:59
2021-01-01T16:59
москва
происшествия
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Движение восстановили на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы после инцидента с человеком на путях, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.Ранее сообщалось о приостановлении движения на участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро от станции "Котельники" до станции "Жулебино" из-за женщины на путях.
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москва, происшествия