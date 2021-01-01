https://ria.ru/20210101/metro-1591776254.html

В Москве восстановили движение на фиолетовой ветке метро

В Москве восстановили движение на фиолетовой ветке метро

Движение восстановили на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы после инцидента с человеком на путях, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T16:59

2021-01-01T16:59

2021-01-01T16:59

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/146131/63/1461316380_0:203:2920:1846_1920x0_80_0_0_ea1b5dcbd261d702a136eb32542f5a5b.jpg

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Движение восстановили на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы после инцидента с человеком на путях, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.Ранее сообщалось о приостановлении движения на участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро от станции "Котельники" до станции "Жулебино" из-за женщины на путях.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия