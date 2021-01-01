https://ria.ru/20210101/metro-1591760217.html

В Москве остановили движение на участке фиолетовой ветки метро

В Москве остановили движение на участке фиолетовой ветки метро

Движение поездов временно приостановлено на участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро от станции "Котельники" до станции "Жулебино" из-за... РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T13:03

2021-01-01T13:03

2021-01-01T15:39

москва

московский метрополитен

происшествия

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Движение поездов временно приостановлено на участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро от станции "Котельники" до станции "Жулебино" из-за человека на путях, сообщает столичный дептранс.О состоянии оказавшегося там человека не сообщается.Позднее источник в экстренных службах сообщил, что спасатели извлекли тело женщины, погибшей на путях у станции метро "Котельники" в Москве, движение поездов в сторону центра восстановлено."Тело извлечено в 13.06. Движение поездов восстановлено", — сказал собеседник агентства.

https://realty.ria.ru/20201201/metro-1587138437.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московский метрополитен, происшествия