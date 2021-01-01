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В Москве остановили движение на участке фиолетовой ветки метро
В Москве остановили движение на участке фиолетовой ветки метро
Движение поездов временно приостановлено на участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро от станции "Котельники" до станции "Жулебино" из-за... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T13:03
2021-01-01T13:03
2021-01-01T15:39
москва
московский метрополитен
происшествия
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Движение поездов временно приостановлено на участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро от станции "Котельники" до станции "Жулебино" из-за человека на путях, сообщает столичный дептранс.О состоянии оказавшегося там человека не сообщается.Позднее источник в экстренных службах сообщил, что спасатели извлекли тело женщины, погибшей на путях у станции метро "Котельники" в Москве, движение поездов в сторону центра восстановлено."Тело извлечено в 13.06. Движение поездов восстановлено", — сказал собеседник агентства.
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москва, московский метрополитен, происшествия
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Движение поездов временно приостановлено на участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро от станции "Котельники" до станции "Жулебино" из-за человека на путях, сообщает столичный дептранс.
"Нет движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии (7) от станции "Котельники" до станции "Жулебино" из-за человека на пути", — пишет дептранс в Telegram.
О состоянии оказавшегося там человека не сообщается.
Позднее источник в экстренных службах сообщил, что спасатели извлекли тело женщины, погибшей на путях у станции метро "Котельники" в Москве, движение поездов в сторону центра восстановлено.
"Тело извлечено в 13.06. Движение поездов восстановлено", — сказал собеседник агентства.