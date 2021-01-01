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Лукашенко призвал белорусов "перевернуть страницу" в истории страны
Лукашенко призвал белорусов "перевернуть страницу" в истории страны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Новый год заявил в обращении к белорусам, что нужно "перевернуть страницу" и начать писать новую главу истории... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T00:52
2021-01-01T00:52
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 1 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Новый год заявил в обращении к белорусам, что нужно "перевернуть страницу" и начать писать новую главу истории независимой страны.Он призвал 2021 год сделать "годом народного единства". "Будем жить своим умом, создавать ценности своими руками, беречь, дорожить и любить так, как могут только белорусы – умные, толерантные, устремленные в будущее. И если мы хотим "людзьми звацца"(называться людьми – ред.), мы это сделаем", - сказал Лукашенко.По словам президента, 2020 год нужен был для того, чтобы "понять, кто есть кто, чтобы по-настоящему оценить сделанное и увидеть, что мы нация, способная выжить в этом бурном мире только тогда, когда мы едины, когда мы вместе"."Вы знаете, некоторые из нас, столкнувшись с вызовами високосного года, хотят вернуться в Беларусь, какой она была годом раньше. Я, конечно, рад, что вы оценили достигнутое, но возвращаться в прошлое мы не будем. У нас нет времени идти назад и проходить пройденное", - сказал Лукашенко.Он пожелал белорусам, чтобы 2021 год стал для всех годом воплощения самых добрых, светлых и чистых желаний, а также мужества, выдержки и терпения на этом пути "патриотам Родины".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.
https://ria.ru/20201231/lukashenko-1591706526.html
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко призвал белорусов "перевернуть страницу" в истории страны

00:52 01.01.2021
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 1 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Новый год заявил в обращении к белорусам, что нужно "перевернуть страницу" и начать писать новую главу истории независимой страны.
"Мы обязательно создадим Беларусь будущего, и она будет лучше нынешней. Для этого надо просто отправить 2020-й в историю, но не забыть его уроки. Нам всем, кто видит мир по-разному, следует осознать, что у нас единая ценность – клочок земли в центре Европы. Другого не дано. И во имя сохранения его для детей давайте перевернем страницу пройденного и будем вместе писать новую главу независимой Беларуси", - сказал Лукашенко в новогоднем обращении, которое транслировалось по белорусским телеканалам.
Он призвал 2021 год сделать "годом народного единства". "Будем жить своим умом, создавать ценности своими руками, беречь, дорожить и любить так, как могут только белорусы – умные, толерантные, устремленные в будущее. И если мы хотим "людзьми звацца"(называться людьми – ред.), мы это сделаем", - сказал Лукашенко.
По словам президента, 2020 год нужен был для того, чтобы "понять, кто есть кто, чтобы по-настоящему оценить сделанное и увидеть, что мы нация, способная выжить в этом бурном мире только тогда, когда мы едины, когда мы вместе".
Новогоднее обращение президента Беларуси Александра Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
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Лукашенко рассказал о новогоднем желании
"Вы знаете, некоторые из нас, столкнувшись с вызовами високосного года, хотят вернуться в Беларусь, какой она была годом раньше. Я, конечно, рад, что вы оценили достигнутое, но возвращаться в прошлое мы не будем. У нас нет времени идти назад и проходить пройденное", - сказал Лукашенко.
Он пожелал белорусам, чтобы 2021 год стал для всех годом воплощения самых добрых, светлых и чистых желаний, а также мужества, выдержки и терпения на этом пути "патриотам Родины".
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.
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