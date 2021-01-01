Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210101/lotereya-1591779927.html
В России за один день появилось почти 600 миллионеров
В России за один день появилось почти 600 миллионеров
Исторический рекорд государственных лотерей был поставлен 1 января 2021 года, в рамках розыгрыша новогоднего тиража появился 581 новый миллионер, сообщили РИА... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T18:16
2021-01-01T19:17
россия
столото
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589436012_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_fd6a12e9506bd1f9649fa76e6feca642.jpg
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Исторический рекорд государственных лотерей был поставлен 1 января 2021 года, в рамках розыгрыша новогоднего тиража появился 581 новый миллионер, сообщили РИА Новости в "Столото".Кроме того, еще 593 участника закрыли все 30 чисел одновременно на 68-м ходу и разделили между собой оставшиеся 419 призов по миллиону. Каждый из них стал обладателем суммы в размере 706 577 рублей. Выигрышными стали более 11,7 миллиона билетов, а всего разыграли 2,235 миллиарда рублей, так как джекпот в один миллиард рублей разыгран не был.В предыдущем новогоднем розыгрыше "Русского лото" выиграли более 23 миллионов билетов. Тогда впервые разыгрываемый миллиард достался одному победителю. Помимо первого в России лотерейного миллиардера, в стране появились 99 миллионеров.
https://ria.ru/20201225/lotereya-1590865910.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589436012_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f481db0a55fc795711f64f07d02065bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, столото, общество

В России за один день появилось почти 600 миллионеров

18:16 01.01.2021 (обновлено: 19:17 01.01.2021)
 
© Фото : СтолотоБилеты "Русского лото"
Билеты Русского лото - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© Фото : Столото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Исторический рекорд государственных лотерей был поставлен 1 января 2021 года, в рамках розыгрыша новогоднего тиража появился 581 новый миллионер, сообщили РИА Новости в "Столото".

"Всего в новогоднем 1369-м тираже "Русского лото" разыгрывалось более двух миллиардов рублей, из которых один миллиард рублей пришелся на крупные призы. Таким образом, в праздничном тираже было разыграно одна тысяча призов по миллиону. В один день по итогам праздничного тиража в стране появился 581 лотерейный миллионер", — рассказали там.

Кроме того, еще 593 участника закрыли все 30 чисел одновременно на 68-м ходу и разделили между собой оставшиеся 419 призов по миллиону. Каждый из них стал обладателем суммы в размере 706 577 рублей. Выигрышными стали более 11,7 миллиона билетов, а всего разыграли 2,235 миллиарда рублей, так как джекпот в один миллиард рублей разыгран не был.
В предыдущем новогоднем розыгрыше "Русского лото" выиграли более 23 миллионов билетов. Тогда впервые разыгрываемый миллиард достался одному победителю. Помимо первого в России лотерейного миллиардера, в стране появились 99 миллионеров.
Пункт продажи лотерейных билетов - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
25 декабря 2020, 10:26
Житель Твери выиграл в лотерею 335 миллионов рублей
 
РоссияСтолотоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:10"Не имеет предела": в Китае оценили сотрудничество с Россией
07:10В Хабаровске прекратились несанкционированные митинги в поддержку Фургала
07:02Старейшая жительница Земли отметила 118-й день рождения
06:41Россиян старше 45 лет будут уведомлять о размере пенсии
06:39Эксперт объяснил, почему надо пользоваться разными паролями
06:29Эксперты рассказали, за что задерживают Дедов Морозов в праздники
06:21Исследование показало, куда поедут состоятельные россияне на праздники
06:16В 2020 году запустили более 80 баллистических и космических ракет
06:04В Коми достроят радиолокационную станцию "Воронеж"
05:40Мясников нашел пользу для России от пандемии коронавируса
05:37В Торонто обнаружили очередной таинственный монолит, сообщило СМИ
05:30Врач назвала простой способ победить похмелье
05:17В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,6
04:32Трамп раскритиковал темпы вакцинации от COVID-19 в некоторых штатах
03:59СМИ: Pfizer и BioNTech перенесли сроки вакцинации добровольцев с плацебо
03:24Пушков указал Зеленскому на ошибку в речи о Крыме
03:23Названы самые успешные фильмы в прокате по итогам 2020 года
03:17Источник рассказал о планах России в сфере невоенных космических запусков
03:10Врачи предупредили о риске набрать до десяти килограммом за праздники
02:31Врезавшийся в Театр имени Вахтангова автомобиль попал на видео
Лента новостейМолния