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В России за один день появилось почти 600 миллионеров
В России за один день появилось почти 600 миллионеров
Исторический рекорд государственных лотерей был поставлен 1 января 2021 года, в рамках розыгрыша новогоднего тиража появился 581 новый миллионер, сообщили РИА... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T18:16
2021-01-01T18:16
2021-01-01T19:17
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Исторический рекорд государственных лотерей был поставлен 1 января 2021 года, в рамках розыгрыша новогоднего тиража появился 581 новый миллионер, сообщили РИА Новости в "Столото".Кроме того, еще 593 участника закрыли все 30 чисел одновременно на 68-м ходу и разделили между собой оставшиеся 419 призов по миллиону. Каждый из них стал обладателем суммы в размере 706 577 рублей. Выигрышными стали более 11,7 миллиона билетов, а всего разыграли 2,235 миллиарда рублей, так как джекпот в один миллиард рублей разыгран не был.В предыдущем новогоднем розыгрыше "Русского лото" выиграли более 23 миллионов билетов. Тогда впервые разыгрываемый миллиард достался одному победителю. Помимо первого в России лотерейного миллиардера, в стране появились 99 миллионеров.
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости.
Исторический рекорд государственных лотерей был поставлен 1 января 2021 года, в рамках розыгрыша новогоднего тиража появился 581 новый миллионер, сообщили РИА Новости в "Столото
".
"Всего в новогоднем 1369-м тираже "Русского лото" разыгрывалось более двух миллиардов рублей, из которых один миллиард рублей пришелся на крупные призы. Таким образом, в праздничном тираже было разыграно одна тысяча призов по миллиону. В один день по итогам праздничного тиража в стране появился 581 лотерейный миллионер", — рассказали там.
Кроме того, еще 593 участника закрыли все 30 чисел одновременно на 68-м ходу и разделили между собой оставшиеся 419 призов по миллиону. Каждый из них стал обладателем суммы в размере 706 577 рублей. Выигрышными стали более 11,7 миллиона билетов, а всего разыграли 2,235 миллиарда рублей, так как джекпот в один миллиард рублей разыгран не был.
В предыдущем новогоднем розыгрыше "Русского лото" выиграли более 23 миллионов билетов. Тогда впервые разыгрываемый миллиард достался одному победителю. Помимо первого в России лотерейного миллиардера, в стране появились 99 миллионеров.