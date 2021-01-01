https://ria.ru/20210101/lotereya-1591779927.html

В России за один день появилось почти 600 миллионеров

В России за один день появилось почти 600 миллионеров

Исторический рекорд государственных лотерей был поставлен 1 января 2021 года, в рамках розыгрыша новогоднего тиража появился 581 новый миллионер, сообщили РИА... РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T18:16

2021-01-01T18:16

2021-01-01T19:17

россия

столото

общество

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Исторический рекорд государственных лотерей был поставлен 1 января 2021 года, в рамках розыгрыша новогоднего тиража появился 581 новый миллионер, сообщили РИА Новости в "Столото".Кроме того, еще 593 участника закрыли все 30 чисел одновременно на 68-м ходу и разделили между собой оставшиеся 419 призов по миллиону. Каждый из них стал обладателем суммы в размере 706 577 рублей. Выигрышными стали более 11,7 миллиона билетов, а всего разыграли 2,235 миллиарда рублей, так как джекпот в один миллиард рублей разыгран не был.В предыдущем новогоднем розыгрыше "Русского лото" выиграли более 23 миллионов билетов. Тогда впервые разыгрываемый миллиард достался одному победителю. Помимо первого в России лотерейного миллиардера, в стране появились 99 миллионеров.

https://ria.ru/20201225/lotereya-1590865910.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, столото, общество