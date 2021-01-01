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Россиян обязали сообщать властям о поджогах и свалках в лесах
Россиян обязали сообщать властям о поджогах и свалках в лесах
Россияне, находясь в лесу и обнаружив там поджог или кучу мусора, с 1 января 2021 года обязаны сообщать об этом органам власти. РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T13:29
2021-01-01T13:29
россия
общество
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Россияне, находясь в лесу и обнаружив там поджог или кучу мусора, с 1 января 2021 года обязаны сообщать об этом органам власти."Граждане при пребывании в лесах обязаны: д) немедленно уведомлять органы государственной власти или органы местного самоуправления, указанные в пункте 4 настоящих правил, об имеющихся фактах поджога или захламления лесов", - следует из постановления кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации."В случаях, когда граждане и юридические лица, осуществляющие использование лесов, обязаны сохранить подрост и молодняк, огневые способы очистки мест рубок (лесосек) от порубочных остатков запрещаются", - добавляется в документе.Постановление "Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах" действует до 1 января 2027 года.
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россия, общество

Россиян обязали сообщать властям о поджогах и свалках в лесах

13:29 01.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЛесной пожар в Забайкальском крае
Лесной пожар в Забайкальском крае - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Россияне, находясь в лесу и обнаружив там поджог или кучу мусора, с 1 января 2021 года обязаны сообщать об этом органам власти.
"Граждане при пребывании в лесах обязаны: д) немедленно уведомлять органы государственной власти или органы местного самоуправления, указанные в пункте 4 настоящих правил, об имеющихся фактах поджога или захламления лесов", - следует из постановления кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"В случаях, когда граждане и юридические лица, осуществляющие использование лесов, обязаны сохранить подрост и молодняк, огневые способы очистки мест рубок (лесосек) от порубочных остатков запрещаются", - добавляется в документе.
Постановление "Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах" действует до 1 января 2027 года.
Огнетушители на любой вкус - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
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