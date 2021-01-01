https://ria.ru/20210101/les-1591761808.html

Россиян обязали сообщать властям о поджогах и свалках в лесах

Россиян обязали сообщать властям о поджогах и свалках в лесах

Россияне, находясь в лесу и обнаружив там поджог или кучу мусора, с 1 января 2021 года обязаны сообщать об этом органам власти. РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T13:29

2021-01-01T13:29

2021-01-01T13:29

россия

общество

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Россияне, находясь в лесу и обнаружив там поджог или кучу мусора, с 1 января 2021 года обязаны сообщать об этом органам власти."Граждане при пребывании в лесах обязаны: д) немедленно уведомлять органы государственной власти или органы местного самоуправления, указанные в пункте 4 настоящих правил, об имеющихся фактах поджога или захламления лесов", - следует из постановления кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации."В случаях, когда граждане и юридические лица, осуществляющие использование лесов, обязаны сохранить подрост и молодняк, огневые способы очистки мест рубок (лесосек) от порубочных остатков запрещаются", - добавляется в документе.Постановление "Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах" действует до 1 января 2027 года.

https://ria.ru/20210101/pravila-1591759316.html

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2021

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