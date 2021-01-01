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В Крыму на обращение Зеленского ответили цитатой из песни Пугачевой
В Крыму на обращение Зеленского ответили цитатой из песни Пугачевой
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов посоветовал... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T10:48
2021-01-01T12:17
владимир зеленский
алла пугачева
севастополь
оон
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв — РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не забывать строчку из песни Аллы Пугачевой о том, что жизнь невозможно повернуть назад.Так он ответил на новогоднее обращение Зеленского, в котором тот призвал Донбасс и Крым, живущие по московскому времени, перевести часы назад и быть вместе с Украиной.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, обстоятельств, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, "нет и не будет никогда".
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владимир зеленский, алла пугачева, севастополь, оон, украина

В Крыму на обращение Зеленского ответили цитатой из песни Пугачевой

10:48 01.01.2021 (обновлено: 12:17 01.01.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв — РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не забывать строчку из песни Аллы Пугачевой о том, что жизнь невозможно повернуть назад.
Так он ответил на новогоднее обращение Зеленского, в котором тот призвал Донбасс и Крым, живущие по московскому времени, перевести часы назад и быть вместе с Украиной.
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"Надо сказать честно, новогоднее послание Зеленского украинцам было красивым, кинематографичным, но по сути своей слащаво-бессодержательным, хотя и умело эксплуатирующим образы детей. В части Крыма он предложил жителям полуострова пересесть в виртуальную машину времени, забыв о том, что, как поется в известной песне Аллы Пугачевой, "жизнь невозможно повернуть назад и время ни на миг не остановишь", — сказал Молохов РИА Новости.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, обстоятельств, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, "нет и не будет никогда".
 
Владимир ЗеленскийАлла ПугачеваСевастопольООНУкраина
 
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