https://ria.ru/20210101/krym-1591753024.html

В Крыму на обращение Зеленского ответили цитатой из песни Пугачевой

В Крыму на обращение Зеленского ответили цитатой из песни Пугачевой

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов посоветовал... РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T10:48

2021-01-01T10:48

2021-01-01T12:17

владимир зеленский

алла пугачева

севастополь

оон

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв — РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не забывать строчку из песни Аллы Пугачевой о том, что жизнь невозможно повернуть назад.Так он ответил на новогоднее обращение Зеленского, в котором тот призвал Донбасс и Крым, живущие по московскому времени, перевести часы назад и быть вместе с Украиной.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, обстоятельств, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, "нет и не будет никогда".

https://realty.ria.ru/20201231/voda-1591675936.html

севастополь

украина

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владимир зеленский, алла пугачева, севастополь, оон, украина