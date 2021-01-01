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В России заработали новые правила разведения костров на дачах
В России заработали новые правила разведения костров на дачах
В России вступили в силу новые правила противопожарного режима. РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T21:59
2021-01-01T22:28
россия
ринат еникеев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В России вступили в силу новые правила противопожарного режима.После исключения неактуальных, повторяющихся и избыточных положений в документе осталось 428 из 515 обязательных требований пожарной безопасности.Как уточняли в МЧС, эти требования не запрещают разводить костры и жарить шашлыки на придомовых участках, о чем ранее писали некоторые СМИ. Тем не менее, правила регламентируют необходимые меры пожарной безопасности.Как объяснил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев, любой домовладелец по-прежнему имеет право разводить на своем участке огонь и делать шашлыки. Документ рекомендует россиянам разводить костер минимум в 20 метрах от дома, огонь в мангале — в десяти метрах от дома, в отдельных случаях — в семи метрах. При этом необходимо иметь под рукой первичные средства пожаротушения: как минимум ведро с водой; в идеале — огнетушитель.По данным МЧС, только в первые десять дней 2020 года в России зарегистрировали более шести тысяч пожаров, при которых погибли 383 человека, еще более 250 пострадали. По статистике ведомства, в новогодние и рождественские праздники количество пожаров в России возрастает в среднем на восемь процентов. Чаще всего возгорание возникает из-за неосторожного обращения с огнем, аварийного режима работы электрического оборудования и нарушений правил устройства и эксплуатации печного оборудования.Шлагбаумы и свалкиТакже с 1 января МЧС получило право требовать от собственников демонтировать шлагбаумы во дворах, если они будут мешать проезду пожарных машин. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе ведомства, демонтаж должен произвести собственник, в противном случае через суд назначается штраф до 200 тысяч рублей. Кроме того, россиян обязали сообщать об обнаружении в лесу свалок или очагов возгорания.
https://ria.ru/20210101/pereprava-1591770273.html
https://ria.ru/20210101/prichal-1591772261.html
https://ria.ru/20210101/cherdak-1591760569.html
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россия, ринат еникеев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество

В России заработали новые правила разведения костров на дачах

21:59 01.01.2021 (обновлено: 22:28 01.01.2021)
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкОткрытие дачного сезона в Новгородской области
Открытие дачного сезона в Новгородской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В России вступили в силу новые правила противопожарного режима.
После исключения неактуальных, повторяющихся и избыточных положений в документе осталось 428 из 515 обязательных требований пожарной безопасности.
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Как уточняли в МЧС, эти требования не запрещают разводить костры и жарить шашлыки на придомовых участках, о чем ранее писали некоторые СМИ. Тем не менее, правила регламентируют необходимые меры пожарной безопасности.
Как объяснил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев, любой домовладелец по-прежнему имеет право разводить на своем участке огонь и делать шашлыки.
Документ рекомендует россиянам разводить костер минимум в 20 метрах от дома, огонь в мангале — в десяти метрах от дома, в отдельных случаях — в семи метрах. При этом необходимо иметь под рукой первичные средства пожаротушения: как минимум ведро с водой; в идеале — огнетушитель.
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По данным МЧС, только в первые десять дней 2020 года в России зарегистрировали более шести тысяч пожаров, при которых погибли 383 человека, еще более 250 пострадали. По статистике ведомства, в новогодние и рождественские праздники количество пожаров в России возрастает в среднем на восемь процентов. Чаще всего возгорание возникает из-за неосторожного обращения с огнем, аварийного режима работы электрического оборудования и нарушений правил устройства и эксплуатации печного оборудования.

Шлагбаумы и свалки

Также с 1 января МЧС получило право требовать от собственников демонтировать шлагбаумы во дворах, если они будут мешать проезду пожарных машин. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе ведомства, демонтаж должен произвести собственник, в противном случае через суд назначается штраф до 200 тысяч рублей.
Кроме того, россиян обязали сообщать об обнаружении в лесу свалок или очагов возгорания.
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