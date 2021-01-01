https://ria.ru/20210101/kostry-1591787583.html

В России заработали новые правила разведения костров на дачах

В России заработали новые правила разведения костров на дачах

В России вступили в силу новые правила противопожарного режима. РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T21:59

2021-01-01T21:59

2021-01-01T22:28

россия

ринат еникеев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В России вступили в силу новые правила противопожарного режима.После исключения неактуальных, повторяющихся и избыточных положений в документе осталось 428 из 515 обязательных требований пожарной безопасности.Как уточняли в МЧС, эти требования не запрещают разводить костры и жарить шашлыки на придомовых участках, о чем ранее писали некоторые СМИ. Тем не менее, правила регламентируют необходимые меры пожарной безопасности.Как объяснил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев, любой домовладелец по-прежнему имеет право разводить на своем участке огонь и делать шашлыки. Документ рекомендует россиянам разводить костер минимум в 20 метрах от дома, огонь в мангале — в десяти метрах от дома, в отдельных случаях — в семи метрах. При этом необходимо иметь под рукой первичные средства пожаротушения: как минимум ведро с водой; в идеале — огнетушитель.По данным МЧС, только в первые десять дней 2020 года в России зарегистрировали более шести тысяч пожаров, при которых погибли 383 человека, еще более 250 пострадали. По статистике ведомства, в новогодние и рождественские праздники количество пожаров в России возрастает в среднем на восемь процентов. Чаще всего возгорание возникает из-за неосторожного обращения с огнем, аварийного режима работы электрического оборудования и нарушений правил устройства и эксплуатации печного оборудования.Шлагбаумы и свалкиТакже с 1 января МЧС получило право требовать от собственников демонтировать шлагбаумы во дворах, если они будут мешать проезду пожарных машин. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе ведомства, демонтаж должен произвести собственник, в противном случае через суд назначается штраф до 200 тысяч рублей. Кроме того, россиян обязали сообщать об обнаружении в лесу свалок или очагов возгорания.

https://ria.ru/20210101/pereprava-1591770273.html

https://ria.ru/20210101/prichal-1591772261.html

https://ria.ru/20210101/cherdak-1591760569.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ринат еникеев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество