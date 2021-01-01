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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210101/koronavirus-1591777494.html
Филиппины запретили въезд из США из-за нового штамма коронавируса
Филиппины запретили въезд из США из-за нового штамма коронавируса
Филиппины временно запрещают въезд в страну из США из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса, сообщил представитель президента Гарри Роке. РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T17:24
2021-01-01T17:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
филиппины
в мире
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Филиппины временно запрещают въезд в страну из США из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса, сообщил представитель президента Гарри Роке."Канцелярия президента по совместной рекомендации минздрава и МИД включила США в число стран, на которые распространяются ограничения на поездки. В связи с этим иностранным пассажирам, прибывающим из США или находившимся в США в течение 14 дней, непосредственно предшествовавших прибытию на Филиппины, запрещается въезд в страну с 3 января 2021 года с 00.01 по времени Манилы (со 2 января 19.01 мск - ред.) до 15 января 2021 года", - говорится в сообщении представителя президента в Facebook.Те же, кто прибудет в страну из США до 3 января, должны будут оставаться на карантине в течение двух недель даже при наличии у них отрицательного результата теста на COVID-19.Новый штамм коронавируса был зафиксирован в трех штатах США: в Колорадо, Калифорнии и Флориде.Об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 14 декабря. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что этот вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и на 70% заразней обычного, однако нет доказательств, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус covid-19, сша, филиппины, в мире

Филиппины запретили въезд из США из-за нового штамма коронавируса

17:24 01.01.2021
 
© AP Photo / Aaron FavilaМестные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© AP Photo / Aaron Favila
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Филиппины временно запрещают въезд в страну из США из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса, сообщил представитель президента Гарри Роке.
"Канцелярия президента по совместной рекомендации минздрава и МИД включила США в число стран, на которые распространяются ограничения на поездки. В связи с этим иностранным пассажирам, прибывающим из США или находившимся в США в течение 14 дней, непосредственно предшествовавших прибытию на Филиппины, запрещается въезд в страну с 3 января 2021 года с 00.01 по времени Манилы (со 2 января 19.01 мск - ред.) до 15 января 2021 года", - говорится в сообщении представителя президента в Facebook.
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21 декабря 2020, 19:16Наука
Новый штамм коронавируса в Великобритании. Откуда он взялся, чем опасен
Те же, кто прибудет в страну из США до 3 января, должны будут оставаться на карантине в течение двух недель даже при наличии у них отрицательного результата теста на COVID-19.
Новый штамм коронавируса был зафиксирован в трех штатах США: в Колорадо, Калифорнии и Флориде.
Об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 14 декабря. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что этот вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и на 70% заразней обычного, однако нет доказательств, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАФилиппиныВ мире
 
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