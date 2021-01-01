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Во Франции ужесточили ограничения из-за коронавируса
Во Франции ужесточили ограничения из-за коронавируса
В 15 департаментах Франции, наиболее затронутых пандемией коронавируса, расширили комендантский час, сообщил официальный представитель правительства Габриэль... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T16:05
2021-01-01T17:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
франция
в мире
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В 15 департаментах Франции, наиболее затронутых пандемией коронавируса, расширили комендантский час, сообщил официальный представитель правительства Габриэль Атталь.Со 2 января комендантский час будет начинаться не с 20:00, а с 18:00 по местному времени. Среди департаментов, которых касается эта мера, — Приморские Альпы, Мёрт и Мозель, Сона и Луара, Мозель."Это сложное решение &lt;...&gt; Через неделю мы изучим эффект от этого расширенного в 15 департаментах комендантского часа", — сказал Атталь в интервью телеканалу TF1.При этом он исключил возможность возобновления работы культурных учреждений, так как вирус продолжает распространяться.С 30 октября из-за второй волны коронавируса во Франции ввели повторный карантин. С 15 декабря его заменили комендантским часом с 20:00 до 06:00.По последним данным ВОЗ, число заражений коронавирусом во Франции превысило два с половиной миллиона, 64 тысячи человек умерли.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, франция, в мире

Во Франции ужесточили ограничения из-за коронавируса

16:05 01.01.2021 (обновлено: 17:28 01.01.2021)
 
© REUTERS / Charles PlatiauФранцузские полицейские патрулируют Елисейские Поля в Париже
Французские полицейские патрулируют Елисейские Поля в Париже - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© REUTERS / Charles Platiau
Французские полицейские патрулируют Елисейские Поля в Париже
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В 15 департаментах Франции, наиболее затронутых пандемией коронавируса, расширили комендантский час, сообщил официальный представитель правительства Габриэль Атталь.
Со 2 января комендантский час будет начинаться не с 20:00, а с 18:00 по местному времени. Среди департаментов, которых касается эта мера, — Приморские Альпы, Мёрт и Мозель, Сона и Луара, Мозель.
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"Это сложное решение <...> Через неделю мы изучим эффект от этого расширенного в 15 департаментах комендантского часа", — сказал Атталь в интервью телеканалу TF1.
При этом он исключил возможность возобновления работы культурных учреждений, так как вирус продолжает распространяться.
С 30 октября из-за второй волны коронавируса во Франции ввели повторный карантин. С 15 декабря его заменили комендантским часом с 20:00 до 06:00.
По последним данным ВОЗ, число заражений коронавирусом во Франции превысило два с половиной миллиона, 64 тысячи человек умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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