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В России за сутки 25 798 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 25 798 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в России выписаны 25 798 человек с COVID-19, за все время - 2 580 138, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T12:13
2021-01-01T12:13
2021-01-01T12:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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общество
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. За сутки в России выписаны 25 798 человек с COVID-19, за все время - 2 580 138, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве выписаны 6334 человека, в Санкт-Петербурге - 3058, в Подмосковье - 1409.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество