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Оперштаб назвал регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Оперштаб назвал регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован за сутки в Туве, Чукотском АО - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T12:13
2021-01-01T12:13
2021-01-01T12:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ханты-мансийский автономный округ
здоровье - общество
новосибирская область
республика тыва
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован за сутки в Туве, Чукотском АО - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва, Чукотский автономный округ 0,2%, 2. Еврейская автономная область 0,4%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Новосибирская область, Кемеровская область 0,5%", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
ханты-мансийский автономный округ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, здоровье - общество, новосибирская область, республика тыва