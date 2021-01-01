https://ria.ru/20210101/koronavirus-1591756945.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшим приростом по коронавирусу

Оперштаб назвал регионы с наименьшим приростом по коронавирусу

Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован за сутки в Туве, Чукотском АО - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T12:13

2021-01-01T12:13

2021-01-01T12:13

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ханты-мансийский автономный округ

здоровье - общество

новосибирская область

республика тыва

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован за сутки в Туве, Чукотском АО - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва, Чукотский автономный округ 0,2%, 2. Еврейская автономная область 0,4%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Новосибирская область, Кемеровская область 0,5%", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

ханты-мансийский автономный округ

новосибирская область

республика тыва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, здоровье - общество, новосибирская область, республика тыва