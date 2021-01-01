https://ria.ru/20210101/koronavirus-1591756592.html

В России выявили 27 039 новых случаев коронавируса

В России выявили 27 039 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 27 039 случаев COVID-19, умерли 536 человек, выписались из больниц — 25 798, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T12:11

2021-01-01T12:11

2021-01-01T13:01

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 27 039 случаев COVID-19, умерли 536 человек, выписались из больниц — 25 798, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.При этом у 15,1 процента заразившихся не наблюдается симптомов.Больше всего новых случаев в Москве — 5907 (на 659 меньше, чем накануне). В Санкт-Петербурге выявили 3746 случаев, в Подмосковье — 1568, в Нижегородской области — 506, в Свердловской — 398, в Ростовской — 392, в Воронежской — 384, в Карелии — 365, в Архангельской области — 352, в Крыму — 340.Меньше всего новых случаев отмечено в Еврейской автономной области — 15, в Ненецком автономном округе их шесть, а на Чукотке — один.Накануне сообщалось о 27 747 новых случаях. Темп прироста за сутки сохраняется на уровне 0,9 процента. Общее число заразившихся коронавирусом за все время пандемии достигло 3 186 336 человек.Умерли за все время 57 555 человек, вылечились — 2 580 138.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 81,4 миллиона инфицированных, а по статистике Университета Джонса Хопкинса, COVID-19 заболели 83,4 миллиона человек. Больше всего заболевших в США — почти 20 миллионов, затем следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертую строчку, опережая Францию, Великобританию, Италию, Испанию, Германию и Колумбию. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201231/zimniy-1591723948.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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