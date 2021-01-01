В России выявили 27 039 новых случаев коронавируса
12:11 01.01.2021 (обновлено: 13:01 01.01.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГоспиталь для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 27 039 случаев COVID-19, умерли 536 человек, выписались из больниц — 25 798, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
При этом у 15,1 процента заразившихся не наблюдается симптомов.
Больше всего новых случаев в Москве — 5907 (на 659 меньше, чем накануне). В Санкт-Петербурге выявили 3746 случаев, в Подмосковье — 1568, в Нижегородской области — 506, в Свердловской — 398, в Ростовской — 392, в Воронежской — 384, в Карелии — 365, в Архангельской области — 352, в Крыму — 340.
Меньше всего новых случаев отмечено в Еврейской автономной области — 15, в Ненецком автономном округе их шесть, а на Чукотке — один.
Накануне сообщалось о 27 747 новых случаях. Темп прироста за сутки сохраняется на уровне 0,9 процента. Общее число заразившихся коронавирусом за все время пандемии достигло 3 186 336 человек.
Умерли за все время 57 555 человек, вылечились — 2 580 138.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 81,4 миллиона инфицированных, а по статистике Университета Джонса Хопкинса, COVID-19 заболели 83,4 миллиона человек. Больше всего заболевших в США — почти 20 миллионов, затем следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертую строчку, опережая Францию, Великобританию, Италию, Испанию, Германию и Колумбию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.