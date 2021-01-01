https://ria.ru/20210101/koronavirus-1591749678.html

В России провели более 91,1 миллиона тестов на COVID-19

В России провели более 91,1 миллиона тестов на COVID-19

Более 91,1 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 474 тысячи тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T09:35

2021-01-01T09:35

2021-01-01T09:35

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151133_0:212:2889:1837_1920x0_80_0_0_7efd359314fce8682a043cc5d9d4a46c.jpg

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Более 91,1 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 474 тысячи тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В РФ проведено более 91,1 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 665 912 человек", - говорится в сообщении.За сутки в России проведено 474 тысячи тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)