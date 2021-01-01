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В России провели более 91,1 миллиона тестов на COVID-19
В России провели более 91,1 миллиона тестов на COVID-19
Более 91,1 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 474 тысячи тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T09:35
2021-01-01T09:35
2021-01-01T09:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Более 91,1 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 474 тысячи тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В РФ проведено более 91,1 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 665 912 человек", - говорится в сообщении.За сутки в России проведено 474 тысячи тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)