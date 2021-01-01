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В России все кинотеатры будут проводить пожарный инструктаж до сеанса
В России все кинотеатры будут проводить пожарный инструктаж до сеанса
Посетителей всех кинотеатров на территории России с 1 января 2021 года будут информировать перед началом сеансов о мерах безопасности при возникновении пожара. РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T10:02
2021-01-01T10:02
2021-01-01T10:02
общество
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Посетителей всех кинотеатров на территории России с 1 января 2021 года будут информировать перед началом сеансов о мерах безопасности при возникновении пожара.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно.
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