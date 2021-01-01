https://ria.ru/20210101/kinoteatry-1591750180.html

В России все кинотеатры будут проводить пожарный инструктаж до сеанса

В России все кинотеатры будут проводить пожарный инструктаж до сеанса

Посетителей всех кинотеатров на территории России с 1 января 2021 года будут информировать перед началом сеансов о мерах безопасности при возникновении пожара. РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T10:02

2021-01-01T10:02

2021-01-01T10:02

общество

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Посетителей всех кинотеатров на территории России с 1 января 2021 года будут информировать перед началом сеансов о мерах безопасности при возникновении пожара.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество