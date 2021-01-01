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Катар уведомил ООН о вторжении военных катеров Бахрейна в его воды
Катар уведомил ООН о вторжении военных катеров Бахрейна в его воды
Катар уведомил Совет безопасности и генерального секретаря ООН о вторжении военных катеров Бахрейна в катарские территориальные воды в ноябре, сообщил МИД... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T15:27
2021-01-01T15:27
дипломатический скандал вокруг катара
персидский залив
кувейт
в мире
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КАИР, 1 янв - РИА Новости. Катар уведомил Совет безопасности и генерального секретаря ООН о вторжении военных катеров Бахрейна в катарские территориальные воды в ноябре, сообщил МИД страны в пятницу.Инцидент произошел 25 ноября прошлого года, говорится в полученном РИА Новости заявлении МИД. “Незаконное вторжение военных катеров Бахрейна в территориальные воды Катара… нарушает суверенитет катарского государства, угрожает его региональному благополучию и безопасности”, - говорится в&nbsp; послании, направленном Совбезу и генсеку международной организации. Доха призвала ООН принять меры, чтобы “положить конец нарушениям со стороны Бахрейна”.Ранее Катар уже подал жалобу Совету безопасности и генеральному секретарю ООН за нарушение его воздушного пространства бахрейнскими истребителями 9 декабря. В Дохе отметили, что такое нарушение воздушного пространства страны бахрейнскими военными самолетами является не первым.В свою очередь, постоянный представитель Бахрейна в ООН Джамаль Рувейи в официальном письме генеральному секретарю и постпреду ООН в Южной Африке опроверг обвинения Катара.Обострение отношений между Катаром и соседним Бахрейном произошло на фоне заявлений официальных лиц Катара, Саудовской Аравии и Кувейта о стремлении шести арабских стран Персидского залива урегулировать конфликт вокруг Катара, который начался 3,5 года назад с разрыва дипотношений с Дохой Саудовской Аравии, Бахрейна, ОАЭ и Египта. Ранее МИД Кувейта заявил, что все стороны конфликта стремятся его урегулировать, а МИД Саудовской Аравии дал понять, что это может произойти во время саммита лидеров аравийских монархий, который намечен на 5 января 2021 года в Эр-Рияде.
https://ria.ru/20201206/katar-1587888269.html
персидский залив
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дипломатический скандал вокруг катара, персидский залив, кувейт, в мире

Катар уведомил ООН о вторжении военных катеров Бахрейна в его воды

15:27 01.01.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗарубежные страны. Катар
Зарубежные страны. Катар - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КАИР, 1 янв - РИА Новости. Катар уведомил Совет безопасности и генерального секретаря ООН о вторжении военных катеров Бахрейна в катарские территориальные воды в ноябре, сообщил МИД страны в пятницу.
Инцидент произошел 25 ноября прошлого года, говорится в полученном РИА Новости заявлении МИД. “Незаконное вторжение военных катеров Бахрейна в территориальные воды Катара… нарушает суверенитет катарского государства, угрожает его региональному благополучию и безопасности”, - говорится в  послании, направленном Совбезу и генсеку международной организации. Доха призвала ООН принять меры, чтобы “положить конец нарушениям со стороны Бахрейна”.
Ранее Катар уже подал жалобу Совету безопасности и генеральному секретарю ООН за нарушение его воздушного пространства бахрейнскими истребителями 9 декабря. В Дохе отметили, что такое нарушение воздушного пространства страны бахрейнскими военными самолетами является не первым.
В свою очередь, постоянный представитель Бахрейна в ООН Джамаль Рувейи в официальном письме генеральному секретарю и постпреду ООН в Южной Африке опроверг обвинения Катара.
Обострение отношений между Катаром и соседним Бахрейном произошло на фоне заявлений официальных лиц Катара, Саудовской Аравии и Кувейта о стремлении шести арабских стран Персидского залива урегулировать конфликт вокруг Катара, который начался 3,5 года назад с разрыва дипотношений с Дохой Саудовской Аравии, Бахрейна, ОАЭ и Египта. Ранее МИД Кувейта заявил, что все стороны конфликта стремятся его урегулировать, а МИД Саудовской Аравии дал понять, что это может произойти во время саммита лидеров аравийских монархий, который намечен на 5 января 2021 года в Эр-Рияде.
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