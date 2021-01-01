Житель Чувашии застрелил охотника, приняв его за раненого кабана
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 янв - РИА Новости. Охотник из Чувашии в погоне за раненым кабаном застрелил коллегу, перепутав его с животным, возбуждено уголовное дело по факту несчастного случая на охоте, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По версии следствия, днем 30 декабря 2020 года житель деревни Большой Сундырь Ядринского района находился на охоте на территории охотничьего хозяйства "Ленинская Искра" Красночетайского района. Преследуя раненого кабана, он произвел выстрел из охотничьего ружья, как он полагал в животное, но случайно попал в 39-летнего охотника. От полученного огнестрельного ранения мужчина скончался на месте происшествия.
"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следственно-оперативная группа СУ СКР по Чувашии провела тщательный осмотр места происшествия, допросила очевидцев. Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.