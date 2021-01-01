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Житель Чувашии застрелил охотника, приняв его за раненого кабана
Житель Чувашии застрелил охотника, приняв его за раненого кабана
Охотник из Чувашии в погоне за раненым кабаном застрелил коллегу, перепутав его с животным, возбуждено уголовное дело по факту несчастного случая на охоте,... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T15:26
2021-01-01T15:26
следственный комитет россии (ск рф)
чувашская республика (чувашия)
ядринский район
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 янв - РИА Новости. Охотник из Чувашии в погоне за раненым кабаном застрелил коллегу, перепутав его с животным, возбуждено уголовное дело по факту несчастного случая на охоте, сообщает следственное управление СК РФ по региону.По версии следствия, днем 30 декабря 2020 года житель деревни Большой Сундырь Ядринского района находился на охоте на территории охотничьего хозяйства "Ленинская Искра" Красночетайского района. Преследуя раненого кабана, он произвел выстрел из охотничьего ружья, как он полагал в животное, но случайно попал в 39-летнего охотника. От полученного огнестрельного ранения мужчина скончался на месте происшествия.
чувашская республика (чувашия)
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следственный комитет россии (ск рф), чувашская республика (чувашия), ядринский район, происшествия

Житель Чувашии застрелил охотника, приняв его за раненого кабана

15:26 01.01.2021
 
CC0 / byrev / DoubleРужье
Ружье - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
CC0 / byrev / Double
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 янв - РИА Новости. Охотник из Чувашии в погоне за раненым кабаном застрелил коллегу, перепутав его с животным, возбуждено уголовное дело по факту несчастного случая на охоте, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По версии следствия, днем 30 декабря 2020 года житель деревни Большой Сундырь Ядринского района находился на охоте на территории охотничьего хозяйства "Ленинская Искра" Красночетайского района. Преследуя раненого кабана, он произвел выстрел из охотничьего ружья, как он полагал в животное, но случайно попал в 39-летнего охотника. От полученного огнестрельного ранения мужчина скончался на месте происшествия.
"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следственно-оперативная группа СУ СКР по Чувашии провела тщательный осмотр места происшествия, допросила очевидцев. Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Чувашская Республика (Чувашия)Ядринский районПроисшествия
 
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