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Житель Чувашии застрелил охотника, приняв его за раненого кабана

Житель Чувашии застрелил охотника, приняв его за раненого кабана

Охотник из Чувашии в погоне за раненым кабаном застрелил коллегу, перепутав его с животным, возбуждено уголовное дело по факту несчастного случая на охоте,... РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T15:26

2021-01-01T15:26

2021-01-01T15:26

следственный комитет россии (ск рф)

чувашская республика (чувашия)

ядринский район

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 янв - РИА Новости. Охотник из Чувашии в погоне за раненым кабаном застрелил коллегу, перепутав его с животным, возбуждено уголовное дело по факту несчастного случая на охоте, сообщает следственное управление СК РФ по региону.По версии следствия, днем 30 декабря 2020 года житель деревни Большой Сундырь Ядринского района находился на охоте на территории охотничьего хозяйства "Ленинская Искра" Красночетайского района. Преследуя раненого кабана, он произвел выстрел из охотничьего ружья, как он полагал в животное, но случайно попал в 39-летнего охотника. От полученного огнестрельного ранения мужчина скончался на месте происшествия.

чувашская республика (чувашия)

ядринский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), чувашская республика (чувашия), ядринский район, происшествия